Operatorii de turism se tem ca un Brexit fara acord le va produce pierderi de miliarde de euro

- Touroperatorii sustin ca in urmatorii cinci ani industria turismului peste hotare ar putea pierde mai multe miliarde de euro, daca Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, fara un acord, la finele acestei luni, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Cu doar trei saptamani inaintea datei…

- Premierul Theresa May a obtinut miercuri în Camera Comunelor un ragaz de doua saptamâni prin care s-a amânat o revolta vizând blocarea posibilitatii unui Brexit fara acord, dupa ce seful executivului de la Londra a fost de acord cu o eventuala întârziere a parasirii…

- Guvernul de la Dublin a facut public vineri, cu 35 de zile inaintea datei oficiale a Brexit-ului, un pachet legislativ care pregateste Irlanda pentru efectele unei potentiale retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, transmite dpa. Prezentand detaliile pachetului de legi, vicepremierul…

- In cazul in care nu se ajunge la un acord, Guvernul britanic va fi nevoit sa amane data iesirii din UE sau sa paraseasca Uniunea fara acord, a adaugat acest diplomat. "Ei (britanicii) au (termen) pana la 10 martie, poate pana la 15 martie cel mai tarziu", a declarat diplomatul citat, precizand…

- Mesajul Uniunii Europene este clar: nu vom negocia nimic privitor la granița irlandeza. Ce ar putea obține prim-ministrul britanic din aceasta poveste? În cel mai bun scenariu, Brexitul este întârziat, considera analiștii politici, potrivit DW . Votul de marți…

- Malta le va oferi britanicilor care traiesc in Malta un permis de sedere pe zece ani care asigura aceleasi drepturi pe care le au in prezent daca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana fara acord, a declarat miercuri premierul Joseph Muscat, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Marea Britanie ar putea ramane in Uniunea Europeana daca planul premierului Theresa May privind Brexitul va fi respins de parlament, a anuntat ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt, scrie The Guardian.Un astfel de deznodamant ar „afecta enorm” relatiile politicienilor cu votantii si reputatia…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va trebui foarte probabil sa-si amane iesirea din Uniunea Europeana sau sa anuleze notificarea privind retragerea sa din blocul comunitar ''pentru moment'' daca doreste sa prezinte o ''propunere complet noua'' privind Brexitul, a subliniat duminica…