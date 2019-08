Operatorii de la 112 continuă să șocheze: “Nu avem echipaje. La revedere!” O tanara din Vrancea a sunat la 112 și a anunțat ca a fost șicanata in trafic și ca ii este frica sa mai iasa din casa. Reacția dispecerei a reamintit de cazul de la Caracal. Femeia a anunțat-o ca politistii sunt implicati in misiuni si nu exista oameni disponibili la acel moment. Iata o The post Operatorii de la 112 continua sa șocheze: “Nu avem echipaje. La revedere!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

