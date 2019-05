Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT, insotiti de ofiteri DGA, jandarmi si politisti de frontiera au descins luni dimineata la 15 adrese din Timisoara si Arad. Vizati de ancheta sunt membrii unei retele de trafic de migranti.

- Operațiune de proporții a DIICOT Timișoara in aceasta dimineața – ofițerii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate impreuna cu cei din trupele speciale al Poliției Timiș au descins la 15 locații din Timiș și Arad, anunța pressalert.ro. De mai multe luni, investigatorii au monitorizat o grupare…

- ''Bolsevicii astia de rit nou nu doar fura, ci ingenuncheaza, umilesc, ameninta. De mai mult de atat nu sunt in stare. Nu sunt in stare sa aduca bani europeni, sa investeasca in spitale, sa construiasca autostrazi. Ei, in doi ani si jumatate de minciuni si administrare proasta a Romaniei, au spus…

- Un psiholog improvizat spune ca dupa concediu sau dupa cateva zile libere oamenii intra in depresie cand se intorc la lucru. Ne-am astepta, asadar, ca dupa minivacanta de Pasti unita cu zilele libere de la inceputul lunii mai, politicienii deja rasfirati in toata tara sa intalneasca numai persoane mofluze,…

- La data de 18.04.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Brasov au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului M. S. A. N., cetatean iordanian, pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane.Potrivit…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Ilfov, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Structura Centrala, au efectuat 14 percheziții, in București, la persoane banuite de trafic de droguri de mare risc și de efectuare de operatiuni ilegale cu produse susceptibile de a avea efecte…

- CIADO Romania priveste cu multa ingrijorare cazul de la Sfantu Gheorghe privind cele 980 kg de heroina.Fara sa acuzam Politia de Frontiera, Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate sau D.I.I.CO.T. tragem un semnal de alarma privind traficul si consumul de droguri in Romania. Nu este posibil…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Biroul teritorial Buzau, au efectuat marti 28 de perchezitii domiciliare pe raza a patru judete, la pe...