Operațiunea Speed Marathon în România: 13.000 de mașini controlate, 8. ... Polițiștii rutieri din toate statele UE au acționat simultan, miercuri, intr-o operațiune de amploare pentru depistarea șoferilor care depașesc viteza legala și pentru prevenirea accidentelor grave. Operațiunea a avut loc și in Romania, unde aproximativ 400 de radare au fost prezente pe drumurile publice. In total, polițiștii au controlat 13.000 de mașini, au aplicat 8.190 de sancțiuni contravenționale și au reținut 481 de permise, conform datelor... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un protest organizat de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), la care ar urma sa participe 5.000 de masini din toata tara, este anuntat joi, in centrul Capitalei fiind instituite restrictii de...

- O romanca adoptata de o familie din Italia, din localitatea Marsala, a fost gasita moarta, pe un camp. Trupul ei a fost carbonizat. Nicoletta a disparut duminica de acasa, iar familia adoptiva a tinerei a...

- Șoselele din Romania sunt efectiv sufocate de mașini, iar acest lucru este demonstrat de cifre. Doar in Buzau, parcul auto a ajuns la data de 31 decembrie 2018 la 153.121 vehicule, comparativ cu 141.670 vehicule la sfarșitul lui 2017, ceea ce inseamna un plus de 11.451 unitați. Numarul acestora a crescut…

- Polițiștii și procurorii desfașoara percheziții la samsarii de mașini din București și județul Argeș. O grupare care aducea autoturisme din Uniunea Europeana și le vindea in Romania este acuzata de evaziune fiscala și neplata TVA. Nu mai puțin de 300 de mașini au fost vandute in țara, la negru, anchetatorii…

- Un grav accident rutier a avut loc, noaptea trecuta, intr-o benzinarie din Craiova, județul Dolj. In evenimentul rutier, in urma catuia un barbat a fost ranit, au fost implicate nu mai puțin de trei mașini, una dintre ele ajungand cu totul in interiorul cladirii. "In aceasta noapte, un tanar de 19 ani,…

- Un barbat de 21 de ani, din comuna Iancu Jianu, județul Olt, care a furat o mașina și un tractor din Italia, pe care apoi le-a folosit pentru a sparge zidul unei banci, de unde a sustras 120.000 de euro și un bancomat, a fost prins de polițiștii olteni.Potrivit unui comunicat transmis de Poliția…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 566 de persoane, 26 de autovehicule și 35 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In perioada 4 – 11 ianuarie 2019, au fost localizate, pe teritoriul…

- Peste 60 de persoane din trei scari ale unui bloc din Pitesti au fost evacuate, duminica, dupa ce in parcarea imobilului, intre doua masini, a fost semnalata prezenta unui colet suspect, relateaza Romania TV. Politistii din Pitesti au fost anuntati, duminica, despre faptul ca in parcarea unui bloc de…