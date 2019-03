Stiri pe aceeasi tema

- Pe 4 aprilie, BusinessMark te așteapta la Supply Chain & Logistics Forum & Expo, la Grand Hotel Italia, Cluj-Napoca. Vorbim despre evoluția tehnologica rapida, despre noile niveluri ale conectivitații

- Potrivit politistilor pitesteni, jaful armat a avut loc cu putin timp inainte de ora 7.00, cand doua persoane mascate au intrat in sala de jocuri de noroc, iar una dintre ele a amenintat angajatii cu o arma. Deocamdata nu se stie daca arma este una reala, mai spun oamenii legii. Cei care au comis jaful…

- Scopul directivei este de a reduce practicile comerciale neloiale în lantul de aprovizionare cu alimente prin introducerea unui nivel minim comun de protectie în întreaga UE. Parlamentul European si Consiliul au ajuns la un acord care dubleaza lista practicilor comerciale…

- Reprezentanții lanțului de restaurate devenit un simbol al capitalismului in Romania au solicita Primariei Alba Iulia un certificat urbanistic de alipire a unor terenuri in zona supermarketului Kaufland. Inca de la inceputul acestui an, McDonald’s a postat pe site-urile de profil diverse anunțuri de…

- Bitdefender si Politia Romana anunta ca au dezvoltat un nou soft gratuit, realizat pentru a contracara cel mai raspandit virus informatic din lume, GandCrab. Pana in prezent, GandCrab a facut peste 1 milion de victime in intreaga lume, iar instrumentele de decriptare pentru versiunile anterioare…

- PNL este cotat, in prezent, cu 26% - 29% in preferintele electoratului, a declarat, luni, presedintele partidului, Ludovic Orban. "Un sondaj facut pe 25.000 de subiecti, cu reprezentativitate, adica cu...

- Experții scoțieni au lansat aceasta noua teorie dupa ce au constatat diferențe intre ADN-ul unor voluntari care manifesta mai multa empatie fața de animale și alții pentru care sentimentul este mai puțin accentuat. Cercetarile efectuate pana in prezent au stabilit ca atitudinea oamenilor fata de animale…