- Mihai Traistariu a facut o adevarata obsesie pentru podoaba lui capilara. De cand și-a facut implant de par, artistul pare sa fie intr-o continua cautare a identitații și incearca mereu look-uri diferite.

- Fetița Gabrielei și a lui Tavi Clonda a implinit șase luni, iar parinții ei i-au transmis mesaje emoționante in mediul virtual. Bella Victoria Margot le-a schimbat viața celor doi, atunci cand a venit pe lume. “Printesa mamei, au trecut 6 luni de la prima noastra intalnire si in ultima vreme imi dau…

- Cand cineva face metanii, folosul este dublu, si pentru sufletul, si pentru trupul celui care le face. Sufletul se foloseste pentru ca, prin metanii, cere iertarea si mila Domnului, iar trupul, pentru ca, astfel, isi intareste muschii abdominali si se fortifica… Iti recomand sa faci cat mai ...

- Soarta guvernului minoritar de centru-dreapta al Norvegiei atarna de rezultatul votului programat marti al unei motiuni de cenzura, depusa de opozitie in urma unei postari controversate pe Facebook a ministrului justitiei, relateaza luni dpa.

- Steliano Filip a schimbat in aceasta iarna campionatul, fiind transferat de Dinamo la Hajduk Split, in Croația. Filip nu a schimbat nu doar echipa, ci și culorile echipei. Culorile tradiționale ale lui Hajduk sunt roș-albastru, exact ca cele ale rivalei de moarte a lui Dinamo. Fundașul a postat astazi…

- Imobiliarele reprezinta unul dintre cele mai efervescente domenii in acest moment, iar schimbarile de manageri din ultimul an sunt un semnal ca jucatorii din acest sector doresc in continuara sa-si creasca businessurile. Pe fondul consolidarii, al cresterii competitivitatii si inclusiv al…

- Bunicul din partea tatalui al lui Vladimir Putin a lucrat ca bucatar atat pentru Vladimir Lenin, cat si pentru Iosif Stalin, a marturisit presedintele rus intr-un film documentar postat duminica pe internet, relateaza Reuters. In documentarul de doua ore, intitulat "Putin", presedintele a declarat ca…

- A trecut un an de la moartea Ilenei Ciuculete! Chiar si dupa atata timp, familia regretatei artiste se afla inca in razboi! Cornel Gales ii va face un parastas in Bucuresti, unde va imparti haine pentru "Zanica lui"

- Presedintele Asociatiei pentru Libertate si Egalitate de Gen (ALEG), Camelia Proca, a vorbit miercuri despre modul in care statul si societatea in ansamblul ei pot ajuta victimele violentei domestice sa iasa dintr-o situatie de abuz, evidentiind faptul ca femeile nu trebuie blamate niciodata atunci…

- ANRE a elaborat un proiect de ordin care modifica Standardul de Performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale, prin care se stabilesc termene mai scurte si compensatii banesti pe care distribuitorii trebuie sa le plateasca daca nu le respecta. Proiectul presupune, mai intii „introducerea…

- Guvernul a decis soarta romanilor care au contracte de drepturi de autor. Chiar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a facut anuntul in direct la Antena 3. Ministrul a anuntat cine trebuie sa completeze Declarația unica, dar și ce se va intampla cu cei care sunt cu drepturi de autor.Citeste…

- Vinerea aceasta, scena a fost incarcata de pasiune, efervescenta si vibratie, telespectatorii vor urmari momente uluitoare, dar si cel de-al doilea golden buzz al sezonului 8, un numar special, care i-a vrajit pe toti cei prezenti in sala prin energia transmisa.

- In minutul 35 al meciului AFC Hermannstadt - FCSB, la 2-0 pentru gazde, a avut loc un moment extrem de tensionat. Arbitrul Catalin Popa a dictat lovitura libera pentru FCSB dupa ce un fundaș al gazdelor a atins mingea intr-un duel cu Lucian Filip. Dupa decizia arbitrului, jucatorii echipe din Liga a…

- Doua filme despre un eveniment crucial al celui de Al Doilea Razboi Mondial in cadrul caruia au fost evacuati circa 330.000 de soldati spre coastele engleze, asa-numita operatiune Dynamo, calificat drept "miracol" pentru succesul sau nesperat, sunt in cursa pentru premiul Oscar acordat celui mai…

- Cel puțin cinci soldați columbieni au fost uciși și alți 10 au fost raniți intr-un atac orchestrat marți de gruparea de gherila Armata de Eliberare Naționala (ELN) in orașul Tibu din nordul Columbiei, conform purtatorului de cuvant al armatei columbiene.

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Perspectiva de a afla mai multe despre... povestile Marii Negre i a facut pe iubitorii de lectura sa iasa din case si sa infrunte gerul pentru a fi alaturi de Cristian Cealera la Libraria Dorian Gray, intr un moment important din viata sa: lansarea celui de al patrulea volum de proza care ii poarta…

- Jennifer Lopez le-a urat ''La multi ani'', cu ocazia celei de-a zecea aniversari, gemenilor sai Max si Emme care ''i-au schimbat viata pentru totdeauna'', informeaza Press Association. Cantareata si actrita a postat trei montaje video pe Instagram, unul dedicat gemenilor…

- Fanii dinamoviști anunța ca vor veni in numar uriaș, peste 4.000 de oameni, in orașul in care-și vor juca ultima șansa la play-off. Soarta lui Dinamo se decide sambata seara, la Giurgiu, unde se va disputa un meci decisiv pentru elevii lui Miriuța și pentru antrenor insuși. Avand in vedere miza, suporterii…

- Cateva sute de cartuse de calibrul 7,92 milimetri au fost descoperite de un cioban din judetul Neamt, care se afla pe camp, cu oile, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, munitia, care dateaza cel mai probabil din…

- Un chestionar privind reabilitarea Cazinoului a fost transmis presei pentru a-l face cunoscut constantenilor. Acestia sunt invitati sa raspunda la cateva intrebari privind destinatia edificiului dupa ce va fi renovat.

- Ziua de 14 februarie a ramas in istorie ca ziua Sfantului Valentin sau Ziua Indragostiților, in varianta occidentala. Legenda spune ca el ar fi cununat un pagan cu un creștin, daruia tinerilor indragostiți flori din gradina lui, a vindecat bolnavi. A fost invinuit de „cununare religioasa” a perechilor…

- Fostul ministru al justiției, Raluca Pruna, sugereaza, intr-o postare pe Facebook, ca Tudorel Toader va veni din Japonia și va propune revocarea Laurei Codruța Kovesi din cauza exercitarii necorespunzatoare a atribuțiilor manageriale. Raluca Pruna, membra a echipei ce susține Platforma Romania 100,…

- Noroc incredibil pentru un cuplu din Rusia. Cei doi trebuiau sa se imbarce in avionul care s-a prabușit duminica, langa Moscova, insa și-au schimbat biletele in ultima clipa. 71 de oameni au murit in urma incidentului aviatic.

- Un bust al fostului președinte al Statelor Unite ale Americii, Woodrow Wilson, va fi amplasat in Parcul Unirii din Alba Iulia, in zona pasajului, a declarat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, primarul Mircea Hava. Pe langa acesta, va fi amplasat și un bust al lui Alexandru Vaida Voievod, dar…

- Acest britanic s-a luat la bataie cu un rechin, dupa ce a fost mușcat. Un om de afaceri din Marea Britanie s-a luat la bataie cu rechin, dupa ce mamiferul i-a mușcat piciorul. Britanicul se lauda ca a pocnit pradatorul maritim in fața. Vezi galeria foto + 5 + 5 Potrivit The Sun Andrew Phipps Newman,…

- In 1940, Disney lansa un desen animat in care Geppetto, un tamplar batran si singur, decide sa isi realizeze propria marioneta asemanatoare cu un copil. Acesta vede o stea si isi doreste ca marioneta sa devina un copil adevarat. Desi...

- Temutul lider interlop Mircea Nebunu a intrat in razboi cu familia unui traficant deosebit de periculos, care, printre altele, se recomanda impresar de lautari și este recunoscut drept unul dintre principalii dușmani ai regretatei Denisa Raducu.

- Conflictul din estul Ucrainei este printre cele mai grave de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, din punctul de vedere al numarului de victime, potrivit unui raport publicat joi de Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (UN OCHA), relateaza site-ul agentiei Tass. "Conflictul…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar putea pronunta, marti, decizia cu privire la actiunile disciplinare formulate impotriva procurorului DNA Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara anunta, in urma exercitarii actiunii…

- Vicepremierul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, a declarat vineri, 26 ianuarie, ca depunerea cererii de aderare la UE depinde de rezultatul alegerilor din 2018. In cadrul unei conferinte de presa, oficialul moldovean a spus ca, numai avand o majoritate proeuropeana si un Guvern puternic angajat…

- In sfarsit politia a rezolvat cazul unuia dintre cei mai mari criminali in serie din istorie, Robert Pickton, un fermier in varsta de 68 de ani, de langa Vancouver, care a ucis 49 de femei, majoritatea prostituate. Finalizarea cazului a fost posibila cu ajutorul unui politist sub acoperire care a stat…

- Era o eleva buna și o buna lunetista. Peste vreme, avea sa fie una de elita. Dar nu știa ca lucrul acesta avea sa o inrameze in istoria lumii. Lyudmila Mykhailivna Pavlichenko s-a nascut la 12 iulie 1916, la Bila Tserkva, Ucraina, Rusia. Cand avea 14 ani, s-a mutat cu familia ei la Kiev, unde s-a alaturat…

- Exista numeroase povești despre dispariții misterioase, a caror investigații nu au dus nici pina astazi la elucidarea lor. Cea mai recenta și, probabil, cea mai viralizata poveste este cea a avionului MH370 Malaysian Airlines din martie 2014, in care au disparut 227 de persoane; ramașițele aeronavei…

- De când este pemier interimar, Mihai Fifor a pus în practica masuri pe care Mihai Tudose nu a vrut sa le ia: l-a demis pe seful Politiei Române, asa cum a solicitat Carmen Dan, dupa ce Tudose nu a vrut sa îl demita, si l-a repus

- In aceasta confruntare, care a avut loc 20-22 ianuarie 1918 au conlucrat la apararea orasului trei arme ale Armatei Romane - marina, trupele terestre, aviatia - un caz unic pentru o batalie desfasurata pe teritoriul Romaniei in Primul Razboi Mondial. Comemorarea evenimentului va prilejui inaugurarea…

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește news.ro. Ulterior…

- Catalina Ponor, cea mai buna gimnasta din Europa! A primit 71 % din voturi Catalina Ponor, retrasa din activitate la finalul anului trecut, a fost votata cea mai buna gimnasta din Europa in anul 2017, intr-o ancheta realizata pe internet de Uniunea Europeana de Gimnastica (UEG). Catalina Ponor, medaliata…

- Federatia Romana de Baschet a anuntat cu tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost profesor-antrenor Lonciu Davidescu. Din nefericire, inima singurului antrenor roman cu doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni in palmares a incetat sa mai bata. Nascut in 1931, in municipiul…

- Organizația de tineret a PSD intervine in criza din partid și din Guvern. Președintele TSD, Gabriel Petrea, ministrul Consultarii Publice și Dialogului Social, scrie o ampla scrisoare pentru colegii de partid. In document, Petrea susține nevoia de democrație in partid, afirma ca nu trebuie schimbat…

- Inventat in SUA in anii '50, sistemul de ambalare a vinului intr-o punga cu robinet prinde tot mai mult teren in Romania, in detrimentul vinului ambaslat la sticla. Producatorii au inceput sa foloseasca acest ambalaj si pentru vinurile de calitate superioara, consumatorii apreciind ca sistemul bag-in-box…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a incalcat termenii controlului judiciar si a plecat in Madagascar.- stire in curs de actualizare…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom anunta printr-un comunicat transmis bursei ca a schimbat-o marti pe Mariana Gheorghe din functia de CEO al companiei, noul sef urmand sa fie Christina Verchere, actualul presedinte regional- Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP. Astfel a fost confirmata…

- Zilele acestea a disparut un caine de rasa Labrador in zona Turda Noua! Stapana acestuia, Muriel Manea, a publicat pe facebook cateva fotografii și detalii despre Artois. Aceasta este dispusa

- Soarta tinerei de 19 ani, din Moldovita, care are nevoie de ajutorul oamenilor pentru a putea merge din nou a impresionat multa lume. Reactiile de solidaritate cu Ioana Sorina Amaritei au crescut mult in amploare in urma prezentarii cazului sau la Gala „Top 10 Suceveni", organizata de ...

- Tehnologia creata in timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial este, printre altele, una impresionanta. Acesta este cazul tancului greu Panzer VIII Maus. Cu acest tanc, germanii doreau sa construiasca cel mai puternic si mai versatil vehicul blindat creat vreodata. Desigur, nu a fost suficient pentru…

- De-a lungul istoriei au existat nenumarate persoane care au jucat un rol important in succesiunile regale si politice. Persoanele se bazau in mare parte pe legaturile politice, averile si influenta militara pentru a schimba parcursul istoriei.

- Desi arta poetica romana ofera nenumarate detalii privind viata si experientele din inalta societate, rareori sunt prezentate si persoane aflate la marginea societatii. Insa despre niciun grup din societatea greco-romana nu au existat...