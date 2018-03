Stiri pe aceeasi tema

- Sapte adulti si un copil au fost surprinsi de ape, miercuri seara, pe o insula formata intre localitatile Sercaia si Mandra, in judetul Bratov. Mai multe echipaje intervin pentru salvarea oamenilor. UPDATE: Primele cinci persoane au fost evacuate in sigurața, au anunțat reprezentanții ISU Brașov. In…

- Din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte – Brasov. Polițiștii buzoieni anunța ca in localitatea Cislau a…

- Zeci de mii de catalani au manifestat duminica la Barcelona, raspunzand apelului unei asociatii separatiste, pentru a cere formarea unui guvern determinat sa avanseze spre secesiune, au constatat jurnalisti ai AFP.Potrivit politiei municipale, 45.000 de persoane au participat la marsul "Republica…

- Incendiu de amploare in statul american Colorado. Sase oameni au fost raniti dupa ce sase blocuri aflate in constructii au fost cuprinse de flacari. Printre victime sunt atat muncitori, cat si un pompier implicat in operatiunea de stingere a focului.

- Primarul Capitalei Gabriela Firea afirma ca la nivelul Bucurestiului au fost inregistrate 3.000 de cereri pentru unitati locative, existand familii care nu au unde locui. Firea a precizat ca in cazul medicilor si asistentilor, apartamentele si garsonierele vor fi cumparate, in prima faza, pentru…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 61 de ani si de o femeie de 58 de ani. De la inceputul sezonului sunt raportate 73 de decese. Potrivit INSP, este vorba despre un barbat in varsta…

- Incendiu groaznic in judetul Constanta, mai precis in comuna Ciocarlia, joi seara. Au intervenit pompierii, dar si Serviciul Judetean de Ambulanta, fiind depistate doua persoane carbonizate! O casa a fost mistuita de flacari. Potrivit replicaonline.ro, in incendiu au pierit doi barbati - de…

- In perioada 01.03.2018, ora 05:00 ndash; 01.03.2018, ora 12:00, la nivel national, drumarii au actionat astfel: DRDP BUCURESTI: cu 134 autoutilaje si s au raspandit 145 tone material antiderapant; DRDP CRAIOVA: cu 16 autoutilaje si s au raspandit 15 tone material antiderapant; DRDP TIMISOARA: cu 15…

- Inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungand miercuri la 68, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Este vorba despre doi barbati - unul de 66 de ani din…

- "Ziua Protectiei Civile este un moment care ma face sa fiu mandra ca am ocazia sa ii felicit si sa ii salut cu respect pe cei care si-au luat un angajament fata de semeni si fata de tara si isi risca viata incercand sa-i salveze pe semenii lor aflati in pericol. 'Cu Viata Mea Apar Viata' este deviza…

- Persoana decedata luni avea 74 de ani si locuia fara forme legale intr-o casa ruinata din municipiul Galati. A ajuns la Spital Clinic Judetean de Urgenta dupa ce a fost gasita in coma, in locuinta improvizata, iar decesul s-a produs dupa cateva ore.

- Aproximativ 350 de oameni au iesit in strada pentru a protesta impotriva deciziei lui Tudorel Toader de a declansa procedura de revocare din functie a Codrutei Kovesi. Joi seara peste 300 de oameni au iesit in strada la Brasov si au cerut demisia Guvernului si a ministrului justitiei.

- Romania, sub zodia protestelor! Romanii din mai multe orase au iesit in strada, in ciuda temperaturilor destul de joase, pentru a-si striga nemultumirile. Cateva sute de oameni s-au strans in piata centrala din Sibiu, dar si din Brasov. In Piata Unirii din Iasi protesteaza la aceasta ora aproximativ…

- Doua noi decese provocate de gripa s-au inregistrat marti, fiind vorba despre doua femei in varsta de 55, respectiv 61 de ani. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 39. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), marti…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. MEGHEȘAN NICOLAE SORIN, primar al municipiului Tarnaveni, județul Mureș INCOMPATIBILITATE In perioada…

- Traficul rutier pe DN 1A Brașov – Ploiești se desfașoara ingreunat, miercuri, din cauza ninsorii abundente. Cinci tiruri nu șsi-au mai putut continua drumul intr-o panta abrupta, insa drumul nu a fost blocat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe DN1A Brasov…

- Aproape 400 de oua au fost retrase de la comercializare, in județul Buzau, dupa ce medicii sanitar-veterinari au fost alertați de cei din Prahova, cu suspiciunea de a fi infestate cu fipronil. Medicii sanitar-veterinari din judetul Buzau asteapta rezultatul analizelor pentru 397 de oua retrase de la…

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, scrie Romania TV. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Karsten Koller este un elvețian in varsta de 32 de ani stabilit la Voiteg. Parinții sai sunt romani, tatal provine din Brașov, iar mama, din Birda. The post Un elvețian prepara dulceața pentru… vindecarea sufletelor ratacite din județul Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Femeie ranita de o explozie in Hantesti, județul Suceava. O femeie, in varsta de 33 de ani, a fost ranita in dimineața zilei de joi, 1 februarie, in urma unei explozii care a avut loc in locuinta sa din Hantesti, judetul Suceava. Femeia are arsuri , iar deflagratia nu a fost urmata de incendiu. In casa…

- Trei oameni au murit sambata in urma unui grav accident rutier produs pe DN7, in apropiere de localitatea Oraștie, judetul Hunedoara. In accident au murit un tanar de 19 ani din Oraștie, fiu al unui agent de poliție, și doi soți de 60 și 59 de ani din județul Alba. Cei trei și-au pierdut viața dupa…

- UPDATE 18:30 Numarul protestarilor creste de la o clipa la alta, in acest moment circa 7.000 de oameni sunt in Piata Universitatii, dupa ce manifestantii au daramat gardurile si au ocupat strada. Se striga lozinci precum "Jandarmeria apara hotia", "PSD Ciuma Rosie" sau "Jos…

- Circa 15.000 de persoane protestau sambata seara in Piața Universitații din București fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale. Piața Universitații a fost ocupata de manifestanți, anterior existand incidente in anumite sectoare din piața cu jandarmii. Proteste au loc și la Timișoara…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Protestatarii iau cu asalt pur si simplu Capitala. Mii de oameni se indreapta spre Bucuresti pentru a protesta in aceasta seara, in Piata Universitatii. Acestia vin din Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Constanta sau Bacau, iar unii dintre acestia vin pe jos. Pe DN1 se afla in aceste momente mii…

- Al doilea deces din cauza gripei in 2018. Este vorba despre un baiat, in varsta de 15 ani, din județul Salaj, care avea gripa de tip B și nu fusese vaccinat, a anunțat Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile. Primul deces din cauza gripei in sezonul 2017-2018 a fost…

- Traficul rutier a fost restrictionat miercuri noapte pentru autovehiculele de peste 7.5 tone pe DN73 Valea Mare (judetul Arges) - Fundata (judetul Brasov). Trei drumuri care traverseaza judetul sunt acoperite cu zapada, iar 1330 de utilizatori au ramas fara curent electric. Pana la ora 22.00, in Arges…

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, in incinta unei fabrici de prelucrare a carnii din orasul Topoloveni, flacarile cuprinzand doua hale de productie, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, incendiul a izbucnit la un aparat de prajit in care…

- Doi politisti din Brasov au fost surprinsi și fotografiați, sambata, in timp ofereau mancare unui barbat si unui copil care scormoneau prin gunoie dupa hrana. Un tanar care trecea in acel moment pe strada Minerva i-a observat si i-a pozat pe politisti in timp ce ofereau mancare celor doi, apoi a postat…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie…

- ​Vietnamul are o unitate militara cibernetica speciala cu 10.000 de oameni care sa contracareze raspandirea online a punctelor de vedere pe care guvernul le considera ca fiind eronate, scrie presa locala care citeaza un oficial de rang inalt din armata. Vietnamul are 96 de milioane de locuitori si doua…

- Procurorii DNA l-au trimis, joi, in judecata pe deputatul PSD Mihai Valentin Popa. Conform procurorilor, parlamentarul a facut presiuni asupra unui primar al unui municipiu din judetul Brasov pentru a nu schimba din functie o persoana din conducerea unui spital, protejata a sa, iar fiindca edilul nu…

- Politisti specializati in investigarea criminalitatii economice din Dambovita efectueaza joi 16 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2 milioane de euro prin infractiuni economice. "La data de 21 decembrie, politistii de investigare a criminalitatii…

- In ultima saptamana, in judetul Brasov, au fost confirmate 14 noi cazuri de rujeola, judetul nostru fiind pe locul 2 in funcție de numarul de cazuri, dupa Ialomita, unde au fost 35 de cazuri confirmate. In total, saptamana anterioara, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Jandarmeria Romana face apel la oameni sa doneze sange pentru fetita unui jandarm care a murit in accidentul produs sambata in localitatea Harman, judetul Brasov. Accidentul rutier s-a soldat cu decesul a trei adulti si a unui copil.