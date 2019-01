Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au incetat cautarile avionului disparut luni seara in care se afla fotbalistul Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson. Politia din Guernsey a emis un comunicat prin care anunta ca vor fi incetate cautarile, dupa ce nu a fost gasita nici o urma a lui Emiliano Sala si a pilotului din aeronava…

- Politia din insula Guernsey a publicat un comunicat de presa in care a explicat ca a oprit definitiv operatiunile de cautare a avionului disparut in care se afla fotbalistul Emiliano Sala, informeaza...

- Politia din insula Guernsey a publicat un comunicat de presa in care a explicat ca a oprit definitiv operatiunile de cautare a avionului disparut in care se afla fotbalistul Emiliano Sala, informeaza AFP. "Noi am trecut in revista toate informatiile disponibile (...) si am luat decizia dificila de a…

- Operatiunea de cautare a atacantului Emiliano Sala nu a dat pana acum niciun rezultat, au anuntat joi autoritatile, care au efectuat cercetari pe insula Burhou, dar nu au gasit nicio urma a avionului ce-l transporta pe jucator, scrie France Football. Asa cum a indicat joi dimineata, politia din insula…

- Politia din Guernsey nu a renuntat in niciun moment sa ii caute pe cei doi disparuti din avionul de mici dimensiuni, care mergea pe ruta Nantes - Cardiff, pilotul si fotbalistul argentinian Emiliano Sala (28 de ani). Astfel, oficialii au venit cu patru scenarii, care daca s-ar adeveri,...

- Cautarile avionului disparut de pe radare deasupra Canalului Manecii, in care se afla fotbalistul argentinian Emiliano Sala, au fost reluate, miercuri dimineata, informeaza BBC, care citeaza politia din Guernsey.

- Dupa ivirea zorilor, s-au reluat cautarile avionului de mici dimensiuni disparut de pe radare, deasupra Canalului Manecii, și in care se afla fotbalistul argentinian Emiliano Sala. Peste noapte, operatiunile au fost suspendate. Scad sansele ca fotbalistul de 28 de ani, ...

- Poliția din Guernsey a anunțat ca operațiunile de cautare și salvare în cazul avionului disparut deasupra Canalului Mânecii au fost suspendate pâna miercuri dimineața, potrivit realitateasportiva.net.