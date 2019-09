Stiri pe aceeasi tema

- Un baimarean, care a observat ca un tanar incearca sa patrunda intr-un apartament situat la etajul 1, iar alti doi il „pazeau”, a apelat 112. Politistii ajunsi de urgenta la fata locului i-au impiedicat pe cei trei sa-si duca planul la bun sfarsit. Azi-noapte, in jurul orei 01.00, Politia municipiului…

- 6:00 – 14:00. Baia Mare – Seini (DN 1C) ● Baia Mare – Valea Chioarului ((DN 1C) ● Borșa – Sighetu Marmației (DN 18) ● Baia Mare: bd. București, str. Dumbravei ● Baia Mare – Baia Sprie (DN 18) ● Sighetu Marmației, str. Dragoș Voda ● Borșa: strazile Libertații, Victoriei, Bogdan Voda (DN 18) și […] Source

- Un șofer clujean care a ajuns in municipiul Baia Mare cu treaba a postat pe rețelele de socializare un mesaj fara precedent. Acesta s-a viralizat rapid și a adunat numeroase aprecieri la adresa baimarenilor. Barbatul a ajuns in centrul istoric al orașului și a parcat timp de cateva ore, dar nu a reușit…

- Politistii maramureseni cauta un barbat care, la data de 30 iunie a.c., a plecat de la domiciliu, de pe strada Dragos Voda din Baia Mare, si pana in prezent nu s-a intors. Barbatul se numeste STOICA VASILE, este in varsta de 63 ani si are urmatoarele semnalmente: 1,80 m inaltime, constitutie corpolenta,…

- Muncitorii de la Fabrica de Confectii Metalice FCM de pe strada Margeanului din Baia Mare sunt in greva. Aproximativ 180 de oameni au iesit in curtea fabricii pentru a cere salarii decente. Acestia incearca sa obtina pe langa venituri decente si conditii de munca mai bune oferite de angjatorul italian.…