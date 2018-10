Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu Deva astazi 17.10.2018 se instituie urmatoarele restrictii: km. 296 sensul Sibiu Sebes restrictie banda de urgenta si prima banda, montare senzor cantar pana la orele 18:00 ; km. 242 100 241 700 sensul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, circulatia rutiera este restrictionata astazi, pana la orele 18:00, pe unele tronsoane din cauza lucrarilor de reparatii si asfaltare, astfel: – pe sensul Deva catre Sibiu, intre…

- Dupa o procedura lunga, in care proprietarii au fost somați in repetate randuri sa elibereze domeniul public de mașinile pe care le-au abandonat din diverse motive, Primaria Sectorului 4, prin intermediul Poliției Locale, demareaza azi o operațiune masiva de ridicare a autovehiculelor aflate in stare…

- O herghelie a ieșit la pascut pe un bulevard din Timișoara iar imaginile surprinse sunt absolut fabuloase. Nu unul, nu doi, ci șapte cai au fost lasați la pascut in centrul orașului. Animalele au fost ridicate iar reprezentanții Poliției Locale cauta proprietarul pentru a-l amenda. Prezența cailor pe…

- Un numar de 100 de autoturisme abandonate pe strazile municipiului Cluj-Napoca au fost ridicate, de la începutul acestui an, de catre Poliția Locala.”De la începutul anului pâna în prezent, Poliția Locala a Municipiului Cluj-Napoca a emis somații pentru 706…

- Șoferii care vor sa mearga pe DN10 trebuie sa știe ca traficul se face cu dificultate, pe un singur sens de mers, alternativ, din cauza unui accident care a avut loc pe raza comunei Teliu. Un barbat de 24 ani, din Buzau, care a condus un autoturism dinspre Intorsura Buzaului spre Brașov, in timp ce…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti Brasov, pe raza statiunilor montane de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, pe sensul de coborare.Politistii rutieri recomanda conducatorilor auto…