Stiri pe aceeasi tema

- China va curata Muntele Everest de trupurile neinsufletite ale alpinistilor care si-au pierdut viata la peste 8.000 de metri altitudine, asa numita “Zona a Mortii”. Recuperarea cadavrelor se va face intr-o maniera „respectuoasa”, dar operatiunea este periculoasa si necesita mult timp si efort din partea…

- China va curata intr-o maniera respectuoasa Muntele Everest de trupurile neinsufletite ale alpinistilor care si-au pierdut viata la peste 8.000 de metri altitudine, conform unui anunt recent al Asociatiei de Alpinism din Regiunea Autonoma Tibet.

- Sarcina va fi pusa in aplicare de o echipa de alpinisti din China, stabilita saptamana trecuta in Lhasa. ''In primul rand, vom alege trei sau patru puncte pe versantul nordic in care vom amplasa ramasitele'', a declarat Nyima Tsering, conducatorul China Mountaineering Team (Tibet). ''Acolo unde va…

- China va curata intr-o maniera respectuoasa Muntele Everest de trupurile neinsufletite ale alpinistilor care si-au pierdut viata la peste 8.000 de metri altitudine, conform unui anunt recent al Asociatiei de Alpinism din Regiunea Autonoma Tibet, citat miercuri de agentia Xinhua. Sarcina…

- Jean Chelba, tatal unui dintre tinerii care au murit in urma ranilor suferite in incendiul din Clubul Colectiv, a murit, marti, dupa ce i s-a facut rau, iar medicii nu l-au putut salva, relateaza News.ro.Jean Chelba a murit, marti, cadrele medicale ajunse la locuinta sa nereusind sa-l salveze.…

- Ninsorile si frigul patrunzator continua sa provoace probleme uriase in Europa. 11 oameni au murit in Germania, Austria si Italia, tari afectate de un val de aer rece. A nins atat de mult in Germania si Austria, incat zapada depaseste trei metri in statiunile montane.

- "In zona de achizitii publice, un alt domeniu care s-a dovedit a fi de multe ori un factor blocant in ceea ce inseamna derularea unor achizitii in zona publica... Si pot sa va spun, din pacate, la Agentia Nationala de Achizitii Publice exista documentatii de atribuire, in special pe zona de fonduri…

- Organizatia Salvati Copiii solicita Ministerului Muncii si Justitiei Sociale evaluarea activitatii Serviciului Public de Asistenta Sociala al comunei Preutesti, judetul Suceava, cu privire la Daria, fetita de 1 an si 10 luni din satul Leucusesti care a murit ca urmare a unor probleme severe de sanatate…