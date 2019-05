Operaţiune internaţională ce vizează şi un grup infracţional din România Cele 1.600 de vehicule, in valoare totala de 13 milioane de euro, au fost confiscate in urma unor operatiuni efectuate in Italia, Romania, Spania, Germania, Franta, Bulgaria, Austria, Elvetia, Ungaria si Polonia. Masura de punere sub sechestru a fost dispusa la cererea Comandamentului carabinierilor din Venetia, informeaza Mediafax



In cursul operatiunii a fost destructurat un grup infractional format din 40 de romani de etnie roma, zece persoane fiind plasate in arest preventiv. Operatiunea s-a derulat cu sprijinul organizatiei europene a politiei, Europol.



Autoritatile italiene… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

