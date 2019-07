Stiri pe aceeasi tema

- Europol a anuntat, luni, ca 234 de persoane au fost arestate si milioane de produse dopante si medicamente contrafacute au fost confiscate, intr-o vasta actiune antidoping, efectuata de politia internationala si de Agentia Mondiala Antidoping (WADA), in 23 de tari, informeaza lequipe.fr.

- Un roman a decedat, iar un altul a fost grav ranit, in urma unui incendiu premeditat in zona Ilford din estul Londrei, a anuntat Politia britanica, precizand ca doua persoane au fost inculpate in acest caz. Incidentul s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri intr-o zona frecventata de persoane…

- Europol a intreprins, cu sprijinul fortele de politie din 18 state europene, o ampla operatiune impotriva contrafacerilor, arestand peste 30 de suspecti si confiscand milioane de produse falsificate, a comunica...

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca suma de 8,1 milioane de euro alocata de Uniunea Europeana pentru pagubele produse de calamitati in Romania sunt pentru regiunea Nord-Est si si-a exprimat speranta ca va fi trimisa o a doua transa, avand in vedere ca Guvernul a cerut mai multi bani. ‘Este…

- In aceasta saptamana, politisti de la Sectia Regionala de Politie Transporturi Bucuresti au desfasurat o actiune, pe parcursul a doua zile, in urma careia au capturat parfumuri si articole de marochinarie, imbracaminte si incaltaminte, susceptibile a fi contrafacute, a caror valoare se ridica la 420.000…