- "Un autoturism inmatriculat in Valcea, care se deplasa pe sensul de mers Sibiu – Ramnicu Valcea, pe fondul neadaptarii vitezei de deplsare, a parasit partea carosabila si a intrat in Olt", au precizat polisistii. Potrivit acestora, in masina se aflau trei persoane, o femeie, un barbat si o fetita de…

- Barajul de la Suhaia, județul Teleorman, e in pericol sa se rupa, iar mai multe autospeciale de tractare din mai multe judete actioneaza in zona, unde se efectueaza lucrari de consolidare a digului si evacuare apa, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ”In localitatea…

- Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica de interes comun, a emis Decizia exhaustiva privind gazoductul BRUA, un nou coridor de gaze naturale care va interconecta Bulgaria, Romania, Ungaria și Austria. Acest pas da dreptul operatorului Transgaz…

- Hidrologii au instituit duminica un Cod galben de inundatii, valabil de luni de la ora 12:00 pâna miercuri la ora 18:00, pe râuri din judetele Mehedinti, Dolj, Vâlcea, Olt, Teleorman, Arges, Dâmbovita, Giurgiu, Constanta, Buzau

- Operatiune dramatica de salvare a unui barbat cazut in raul Sasar in aceasta dupa-amiaza. Acesta a cazut in apa inghetata a raului in zona Podului Culturii, in apropiere de Hotelul Carpati, dar a fost purtat de apele umflate pana in zona Kaufland. Pompierii au reusit sa-l scoata din rau, iar paramedicii…

- O femeie in varsta de 74 de ani, din judetul Brasov, aflata sub influenta alcoolului, a cazut cu masina in raul Olt dupa ce a acrosat un atelaj hipo, care mergea in aceeasi directie, evenimentul avand loc pe DJ 112, in zona localitatii Harman. ''In apropierea podului peste Olt, conducatoarea auto…

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a a vut loc în urma cu puțin timp pe strada Constantin Bratescu, nr. 11, din municipiu. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar doua persoane care se aflau în autoturism…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Cernavoda au intervenit pentru salvarea unei femei care s-a aruncat in apele Canalului Dunare-Marea Neagra de pe podul Sfanta Maria din Cernavoda. Femeia a fost...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina pentru salvarea unei persoane care a cazut in Dunare de pe podul Sf. Maria din Cernavoda. La fata locului se deplaseaza pompierii Detasamentului Cernavoda si in sprijin…

- O persoana a murit si doua au fost ranite, dupa ce camioneta in care se aflau a cazut, sambata dimineata, de pe un pod in judetul Suceava. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar ranitii au fost transportati la spital.

- O pensionara a fost ranita in timp ce ajuta o femeie lovita de o mașina in Mediaș, județul Sibiu. Femeia, in varsta de 72 de ani, a cazut intr-un șanț, in timp ce incerca sa acorde primul ajutor unei localnice accidentata intr-o stație de autobuz. Șoferul care a provocat accidentul a fugit de la fața…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, miercuri, cursurile sunt suspendate integral in Bucuresti, Ilfov, Teleorman, Arges, Dolj, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita si Olt. In Bucuresti, Ilfov si Teleorman elevii nu merg la scoala toata saptamana. "Suspendarea integrala a cursurilor…

- Grav accident in Peru. Cel putin 44 de oameni au murit si zeci au fost raniti dupa ce autobuzul in care calatoreau a cazut intr-o prapastie. Accidentul s-a produs intr-o zona muntoasa din sudul tarii. Deocamdata nu se stiu cauzele accidentului. Potrivit presei locale, autobuzul a cazut de la o inaltime…

- Astazi 21.02.2018, in cursul dimineții o pasarela de inspecție a Magistralei 2 Sud, parte componenta a rețelei de distribuție primare cu agent termic pentru Municipiul Ploiești, s-a desprins cazand pe liniille de cale ferata opturand astfel circulația feroviara in zona garii Ploiești Vest. "Din…

- Un autoturism a plonjat, marti, in raul Dambovita, intre Vitan Barzesti si Soseaua Mihai Bravu, la sensul de intrare in Bucuresti, scafandrii actionand pentru a scoate masina din apa, au informat reprezentanti ai ISU Bucuresti-Ilfov.

- Comunicat de presa 20.02.2018 - DIICOT La data de 20.02.2018 procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat un numar de 5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița…

- Caz halucinant! In timp ce alte copila de varsta ei se joaca cu papușile, o fetița de doar 12 ani a ajuns, in dimineața zilei de duminica (18 februarie), in stare grava la Maternitatea din Valcea. Din primele informații, micuța a fost bagata de urgența in operații. La aceasta ora, doctorii incearca…

- O mamica din Sibiu a trait o experiența inedita, sambata seara! Și asta pentru ca bebelușul pe care-l purta in pantece s-a grabit sa vina pe lume, nemaiavand rabdare sa fie... vreun medic prin preajma. Așa ca... fetița a venit pe lume in mașina personala a familiei, in drum catre Maternitate. Din fericire,…

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- Zece judete se afla, marti dimineata, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.Citeste si: Politia a facut PRAPAD in trafic: Amenzi de aproape 3 MILIOANE de lei si 600 de soferi, fara permis Atentionarea de ceata este in vigoate pana la ora…

- Politistii din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au depistat un barbat, de 33 de ani, din localitatea Topraisar, judetul Constanta, banuit de comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, sub influenta bauturilor alcoolice si parasirea locului…

- Un incendiu produs, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric la un conductor deteriorat, a mistuit un autovehicul pe strada Targul Nou din Caracal. Evenimentul s-a produs duminica-dimineața, 4 februarie. La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Caracal din ...

- Visul multora este pe cale sa se realizeze. Dacia Duster Limuzina poate deveni realitate. Deocamdata, Dacia Duster Limuzina este un proiect la care au luat parte 23 de masteranzi. Scopul lor a fost proiectarea unei masini care sa functioneze pe strada ca un birou. Cei 23 de masteranzi de la masterul…

- Registrul Auto Roman (RAR) pregatește ternul pentru cateva schimbari importante in 2019. Una din masurile noi prevede ca mașinile implicate in accidente ce afecteaza structura de siguranța a autovehiculului sa aiba ITP-ul suspendat temporar. Proprietarul mașinii avariate va trebui…

- Un copil de 13 ani a fost impuscat, sambata, in picior si are o fractura deschisa fiind transportat de la spitalul din Barlad la Spitalul ”Sfanta Maria” din Iasi. Accidentul s-a produs pe un fond de vanatoare din apropierea localitatii Murgeni unde avea loc o partida de vanatoare organizata legal. Deocamdata,…

- Purtatorul de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, a declarat ca in judetul Giurgiu, la limita cu judetul Dambovita, o masina in care se aflau un barbat si cei doi copii ai lui, in varsta de 11 si 13 ani, a cazut in raul Arges, in comuna Vanatorii Mici. "Barbatul a reusit sa iasa si sa-l…

- Operațiune de salvare dramatica in Constanța. Pompierii acționeaza pentru a salva un barbat care a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Constanța a fost alertat dupa ce un barbat in varsta de 44 de ani a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Incidentul s-a…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus joi in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara…

- Vremea cu temepraturi ridicate pentru aceasta perioada a anului permite lucrari de intretinere a arborilor de pe marginea drumurilor din oras. Echipele de la Directia de spatii verzi din Primaria Carei sunt deosebit de bine organizate si dupa taieri aduna crengile rezultate in remorci care le transporta…

- Trei trenuri de calatori sunt oprite, joi dupa-amiaza, pe Valea Prahovei din cauza unui pom care a cazut pe liniile electrice, un echipaj de interventie aflandu-se la fata locului pentru remedierea problemelor. Potrivit reprezentantilor Politiei Transporturi Feroviare Prahova, copacul…

- Echipele de interventie de la ambulanta si descarcerare au sosit rapid la fata locului. Barbatul a fost transportat la spital si se afla in afara oricarui pericol. Potrivit Romania TV, cel mai probabil soferul conducea cu viteza mare pentru ca masina a fost distrusa in totalitate in…

- O masina in care se aflau doi barbati si o femeie a scapat de sub control si a ajuns in rau dupa o cadere de la o inaltime de aproape 20 de metri. Accidentul s a petrecut pe DN 66 A, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, relateaza Romania TV.Doi barbati, cu varste de 35 de ani si 42 de…

- Gafa imensa a procurorilor anti-mafia de la DIICOT! Acestia s-au facut de ras pur si simplu in cazul medicului Mihai Lucan. Cel putin asta reiese dintr-o intregistrare video a celor de la luju.ro.Citește și: Mesaj tranșant al comisarului Traian Berbeceanu: „Lasați Poliția in pace!” Procurorii…

- Salvatorii au intervenit in numar mare, joi dupa-amiaza, la un caz extrem de dificil. Totul, sub privirile martorilor care au sperat, asemeni reprezentantilor ISU, ca victima, o fetita in varsta de 12 ani, va fi scoasa cat mai rapid de sub tramvaiul care a lovit-o. Copila a supravietuit impactului.…

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- O masina a fost cuprinsa de flacari in cartierul Posta Veche din Capitala. La fața locului au sosit pompierii. Potrivit informațiilor preliminare, victime nu sunt.Deocamdata, cauza producerii incidentului nu se cunoaște.

- Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi au anuntat, marti, ca fetita de noua ani din judetul Iasi, bolnava de cancer la rinichi si metastaze pulmonare, va participa la luarea deciziilor in ceea ce priveste tratamentul pe care il va face in continuare.…

- Intamplarea nu este singulara in tara, in anii trecuti mai fiind cazuri in care tinerii au ales sa se distreze in acest fel, iar totul s-a terminat cu o nenorocire. Din fericire, de data aceasta, la Valcea, nu s-a intamplat nimic, insa cazul nu trebuie trecut cu vederea, mai ales ca totul s-a intamplat…

- Incident grav in portul Agigea. Un barbat a cazut de la inaltime, iar echipele de intervenție au intervenit de urgența pentru a-l salva. Un incident deosebit de grav in portul Agigea joi dimineața. Un barbat a cazut de la inaltime in apa si se afla intre un vapor si o macara. Din primele informatii,…