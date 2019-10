Stiri pe aceeasi tema

- Un marinar roman care a cazut de pe o nava in golful San Francisco din SUA, a fost salvat de cațiva pescari americani. Romanul plutea in deriva de aproximativ un sfert de ora in apele reci și risca sa faca hipotermie. Scena dramatica a fost filmata de unul dintre salvatori și postata apoi…

- "În jurul orei 14:35 a avut loc un accident rutier pe strada Clujului din municipiul Turda în dreptul Rompetrol, un autoturism care era încarcat pe o platforma tractata, nu a fost asigurat corespunzator și a cazut de pe platforma, lovind un pieton în vârsta de 28…

- Cei trei raniti erau pilotul si doi pasageri aflati la bordul elicopterului de turism. Toate cele trei victime aflate la bordul elicopterului au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit autoritatilor americane, ranile suferite de cei trei nu le pun viata in pericol,…

- RISCANT!! Bucati mari de tencuiala au cazut din balconul Prefecturii Vaslui, locul din care Nicolae Ceausescu vorbea multimii, atunci cand venea in judet. Speriati, oficialii au pus repede niste stalpi de semnalizare, pentru ca oamenii sa nu mai circule prin zona. De cand au cazut primele bucati si…

- Paza de Coasta din Statele Unite a anunțat luni ca a lansat o operațiune pentru salvarea a peste 30 de persoane aflate la bordul unei ambarcațiuni care a luat foc in apropierea Insulei Santa Cruz, in largul coastei Californiei, relateaza MEDIAFAX.Autoritațile au anunțat ca la bordul ambarcațiunii…

- Pompierii ISU intervin la aceasta ora pentru salvarea unui barbat cazut intr-un put, la Boldesti Scaeni. Operatiunea este una dificila, diametrul putului fiind de doar 1 metru. Din fericire, barbatul este constient. Potrivit ISU Prahova, putul este fara apa. Victima este un barbat de…

- Fotbalistul dinamovist Mihai Popescu a declarat, duminica seara, ca el si colegii sai au “cazut din toate punctele de vedere” dupa ce au vazut ce i s-a intamplat tehnicianului Eugen Neagoe, potrivit news.ro.Citește și: Detalii despre soția lui Calin Popescu Tariceanu! Cat incaseaza aceasta,dar…

- Un caine care a cazut intr-un canal a fost salvat de la moarte sigura de catre baimareni cu suflet mare. Plansetul animalului a fost auzit de locatarii blocului din vecinatatea gurii de canal care au chemat voluntarii de la „Salvați animalele”. „Inca o zi de fapte bune ???? Un suflet amarat a cazut…