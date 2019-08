Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 43 de ani, este cercetat de polițiștii din Constanța dupa ce ar fi incercat, intr-o stație de autobuz, sa violeze o femeie de 55 de ani. Prinderea suspectului a fost posibila datorita martorilor care au sunat rapid la 112. Acesta este recidivist, in 2007 fiind condamnat la 3 ani inchisoare…

- O vecina a suspectului din Caracal banuit de uciderea Alexandrei Maceșanu a sunat de doua ori la 112 in noaptea anterioara apelurilor facute de fata la serviciul de urgența. Polițistul de serviciu a trimis-o insa la culcare. Vecina lui Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, suspectul in cazul dispariției Alexandrei,…

- Dupa ce au luat pasaportul fetitei de la Judecatoria Dolj, sotii Sacarin au avut parte de inca o situatie tensionata, inainte de plecarea spre SUA. La aeroport, pasaportul Sorinei a fost verificat intens, motiv pentru care sotii Sacarin au pierdut avionul. Ce spune Politia de Frontiera …

- Cel putin sapte oameni, intre care patru politisti, au fost ucisi duminica in Pakistan in doua atentate consecutive in nord-vestul tarii, transmite dpa. In primul incident, atacatorii au deschis focul asupra unui punct de control al politiei in orasul Dera Ismail Khan si au ucis doi politisti.…

- O bomba americana de 100 de kilograme folosita in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita vineri in centrul orasului Berlin, in apropiere de emblematica piata publica Alexanderplatz, a anuntat Politia locala, citata de AFP si titrata de Agerpres. Descoperita in proximitatea unui…

- Zborurile pe aeroportul din Frankfurt, unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, au fost joi intrerupte temporar din cauza unei drone. Incidentul a provocat haos, fiind anulate 143 de decolari si aterizari, iar 48 de avioane au fost redirectionate spre alte aeroporturi. Traficul a fost oprit…

- Ninsorile s-au intors, marti dimineata, in zonele montane ale judetului Bistrita-Nasaud, fiind semnalate astfel de fenomene in Pasul Tihuta, pe DN 17, dar si la Dealul Stefanitei, pe DN 17C, care face legatura cu judetul Maramures, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al…

