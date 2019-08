Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au retinut 28 de cetateni din Afganistan, calauziți de catre doi cetațeni romani, care intenționau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Afganii sunt cercetați pentru tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, iar cei doi cetațeni…

- Un grup format din 25 de migranti din Irak, Siria si Iran a fost descoperit, vineri, intr-un TIR care urma sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, strainii fiind ascunsi printre role de aluminiu ce aveau ca destinatie Germania. TIR-ul era condus de un turc de 50 de ani, care…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratori ai I.P.J. Constanta si I.J.J. Constanta, au descoperit, ascunsi sub un autocar, trei cetateni din Algeria, Palestina si Maroc, fara documente de calatorie, care intentionau sa ajunga in state din vestul Europei.Persoanele in…

- Un echipaj mobil al politiei de frontiera din Berveni a oprit pentru control pe raza localitatii de frontiera Berveni, judetul Satu Mare, un taxi. La controlul efectuat asupra masinii a fost descoperit, ca si pasager, un cetatean din Albania. La vederea autoritatilor, barbatul a incercat sa fuga catre…

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Mangalia au intervenit in sprijinul a patru cetateni romani care se aflau la bordul unei ambarcatiuni de agrement, ramasa in imposibilitate de manevra pe Marea Neagra. In data de 15.06.2019, Sistemul Integrat de Supraveghere Maritima ndash; SCOMAR…

- Patru barbati aflati intr-o ambarcatiune de agrement ce plutea sambata in deriva pe Marea Neagra, in urma unor defectiuni tehnice, au fost salvati de politistii de frontiera de la Mangalia, a informat, sambata, Garda de Coasta informeaza Agerpres. "In data de 15.06.2019, Sistemul Integrat de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat la controlul de frontiera un tanar care conducea un autocamion marca Renault, in valoare de 140.000 de lei, cautat de autoritatile din Ungaria. La sfarsitul saptamanii trecute, la Punctul de Trecere…