Operațiune de salvare în București: O tânără a sunat la 112 și a spus că este SECHESTRATĂ! Zeci de polițiști și civili o caută La aceasta ora, in București, in zona Parcului Moghioroș, zeci de polițiști și bucureșteni cauta o femeie care a sunat la 112 și a spus ca este sechestrata intr-un apartament. Primul apel a fost dat in jurul ore 18:00, iar un polițist ține legatura cu ea prin telefon, fara a o gasi, deocamdata. Conform informațiilor Antena 3, mai multe echipaje de poliție o cauta in zona strazii Buzoieni, in fiecare apartament. In plus, mai mulți bucureșteni s-au mobilizat și o cauta și ei, din bloc in bloc, pe persoana care a spus ca este sechestrata. Femeia a spus ca vede cupola unei biserici și a dat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din București cauta, vineri seara, o fata care a sunat la 112 și a anunțat ca a fost sechestrata. Operațiunea de amploare are loc in zona Moghioroș din Drumul Taberei. O fata a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca a fost sechestrata. Potrivit unor surse ea a spus ca se afla in zona…

- Echipajele de marinari si scafandri din cadrul Midia Marine Terminal, companie membra a Grupului KMG International, au reusit in aceasta dimineata sa aduca in siguranta la tarm un pescador avariat, in deriva. Nava Callatis 1, cu 7 persoane la bord, s a aflat in pericol de scufundare in largul Marii…

- Atacatorul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca va fi audiat in cursul zilei de polițiști, anunța Antena3, care citeaza surse judiciare.Amintim ca in noaptea de sambata spre duminica, la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, un barbat de 38 de ani internat cu sevraj etilic a atacat mai multi pacienti…

- Accidentul ce a avut loc sambata, 17 august, la Rapa Rosie, langa Sebes este relatat de una dintre persoanele care au sunat la 112. ISU Alba a anuntat sambata ca un parapantist a fost ranit dupa ce a cazut intr-o rapa adanca de zece metri, intr-o zona greu accesibila de la Rapa Rosie. Barbatul a [...]

- Un baimarean, in varsta de 68 de ani, a fost gasit aseara mort in locuinta sa. Acesta atarna intr-un streang care a fost prins de pragul usii de la balconul locuintei sale situate la etajul patru al unui bloc de pe Bulevardul Traian. Omul a vorbit ultima data la telefon cu fiul sau ieri, 13 august,…

- Aproximativ sapte sute de politisti si 250 de jandarmi participa, miercuri, la un control in Complexul Europa din Bucuresti, fiind vizate infractiuni de natura economica si judiciara. Perchezitii au loc si la locatii din judetele Ilfov si Ialomita. Activitatea infractionala a fost monitorizata inca…

- 227 de pompieri, jandarmi și polițiști buzoieni cu 112 autospeciale și motopompe au fost angrenați in misiunile derulate in data de 4 iunie 2019 pentru inlaturarea efectelor generate de precipitațiile masive cazute in zona de deal și de munte a Județului Buzau. Acestora li s-au adaugat 51 de angajați…

- Desfașurare de forțe, la aproape 24 de ore de la moartea polițistului timișean Cristian Amariei. Peste 350 de polițiști din Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Mehedinți și București il cauta pe criminalul care l-a impușcat mortal pe omul legii.