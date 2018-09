Stiri pe aceeasi tema

- Lidl continua investițiile in Romania prin inaugurarea a 3 magazine in București, Pantelimon și Giroc, pe data de 13 septembrie. Noua unitate din București este situata pe Str. Ramnicu Valcea, Nr. 10-12 A și dispune de acoperiș verde, cea din Pantelimon se deschide pe Str. Cernica, Nr. 6, iar cea din…

- In urma cu aproape doi ani, reprezentantii Ambasadei Suediei la Bucuresti au adoptat o catelusa din Corbeanca si au numit-o Pixie. De atunci, catelusa a locuit in ambasada si a lucrat la un raport despre situatia cainilor fara stapan din Romania. Din pacate, nu a reusit sa-l incheie, pentru ca va parasi…

- Pompierii din Campeni au fost chemați sa intervina pentru scoaterea unei vaci cre a cazut in iazul de decantare Geamana de la Valea Sesii. Se untervine cu 1 ASAS și 4 subofițeri. Revenim cu amanunte.

- "Comisia urmareste indeaproape evolutiile din Romania. Protestatarii au criticat pasii inapoi in domeniile reformei judiciare si luptei impotriva coruptiei", a precizat Comisia Europeana, ca reactie la interventia violenta a Jandarmeriei la protestele de vineri din Bucuresti."In contextul…

- Comisia Europeana ‘urmareste indeaproape evolutiile din Romania’ si atrage atentia ca ‘violenta nu poate fi niciodata o solutie in politica’, se arata intr-o declaratie transmisa marti, la solicitarea AGERPRES, de un purtator de cuvant al Executivului comunitar. ‘Comisia urmareste indeaproape evolutiile…

- Astazi am celebrat Ziua Naționala a Ambulanței, un eveniment care marcheaza istoria serviciului de ambulanța in țara noastra, prezentul și viitorul promițator al acestei nevoi indispensabile Romaniei. Ziua Nationala a Ambulantei din Romania este marcata, in fiecare an, la 28 iulie. Este data la care,…

