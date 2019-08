Operațiune de căutare pentru un motoclist rătăcit în pădure și deshidratat Un motoclist a cerut ajutor, aseara, spunand ca s-a ratacit in padure, langa localitatea Obarșia din județul Arad. Motoclistul a spus ca este deshidratat și ramane fara semnal la telefon. „Persoana ramasa in pana cu motocicleta de enduro in padure, mai sus de localitatea Obarșia. Fara semnal la telefon. Au fost alocate forțe de intervenție […] Articolul Operațiune de cautare pentru un motoclist ratacit in padure și deshidratat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Stiri pe aceeasi tema

