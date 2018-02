Operaţiune de amploare: Zeci de arestări din rândul Statului Islamic Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii cand au fost efectuate operatiunile. Toti cei retinuti sunt cetateni straini, a adaugat agentia de presa turca, anunta Agerpres. Citește și: Halep devine ‘colega’ Sharapovei: Ce sponsor și-a ales jucatoarea Ofiteri de politie au confiscat materiale digitale si documente in cursul interventiei,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia turca a retinut 48 de persoane care sunt suspectate ca ar fi membri ISIS. Cei retinuti sunt suspectati ca pregateau un atentat, conform purtatorului de cuvant al politiei din Istanbul, scrie Reuters.

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a...

- Politia din orasul turc Istanbul a retinut, sambata, 31 de persoane suspectate de legaturi cu organizatia Stat Islamic si care ar fi pregatit un atac terorist, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat Erdogan intr-un discurs televizat din Istanbul, fara sa precizeze cine a doborat aparatul, dar a subliniat ca autorii tirurilor de arma ''vor plati pretul''.Agentia turca de presa Anadolu a indicat ca…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'',…

- Politia turca a retinut 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care ar fi pregatit un atac , informeaza Agerpres citand agentiile de presa internationale. Politia a efectuat raiduri la sase adrese din trei districte din Istanbul, de ...

- 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac in Turcia au fost retinuti de catre fortele politienesti fidele lui Erdogan. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, fara a da detalii cand au…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters.Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii cand au…

- Politia rusa nu va mai avea dreptul sa aresteze judecatorii care au comis infractiuni in trafic, chiar si in caz de conducere in stare de ebrietate, conform unui amendament al codului rutier care a intrat in vigoare vineri, relateaza France Presse.Noul cod rutier, publicat in Monitorul Oficial…

- China a anuntat ca a introdus in serviciul de lupta noua sa generatie de avioane 'invizibile' J-20, prin care spera sa reduca decalajul fata de Statele Unite ale Americii, transmite vineri Reuters, citand un scurt comunicat al aviatiei militare chineze.Presedintele chinez Xi Jinping supervizeaza…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu,…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe manifestantii pro-kurzi adunati la Ankara si Istanbul, in semn de protest dupa ce fortele militare terestre ale Turciei au invadat regiunea Afrin din Siria, controlata de militia kurda. Cel putin 12 protestatari au fost retinuti…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii...

- Cel putin 12 persoane au fost reținute la Istanbul. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de catre SUA. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat anterior…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- Barbatul care in martie anul trecut a ucis cu o masina patru persoane pe podul Westminster din Londra si a injunghiat mortal un politist in fata parlamentului britanic, dupa care a fost lichidat de fortele de ordine, isi administrase steroizi anabolizanti in orele sau zilele dinaintea atacului, a…

- Politia turca a arestat marti 12 persoane presupuse a avea legaturi cu gruparea Statul Islamic, in cursul unor operatiuni antiteroriste desfasurate in provincia Adana, in sudul tarii, transmite EFE, citand agentia Dogan. Potrivit Anadolu, fortele antiteroriste au intreprins perchezitii simultane…

- Potrivit Anadolu, fortele antiteroriste au intreprins perchezitii simultane la mai multe adrese din Adana, a indicat un responsabil din cadrul politiei, sub rezerva anonimatului. Printre cei 12 arestati se afla doi cetateni sirieni.O alta operatiune are loc in provincia Istanbul, vizand…

- Politia turca a arestat marti 12 persoane presupuse a avea legaturi cu gruparea Statul Islamic, in cursul unor operatiuni antiteroriste desfasurate in provincia Adana, in sudul tarii, transmite EFE, citand agentia Dogan. Potrivit Anadolu, fortele antiteroriste au intreprins perchezitii…

- Un cuplu de francezi suspectat de legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a fost arestat marti pe un aeroport din Istanbul si va fi expulzat in curand catre Franta, a anuntat miercuri agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Cuplul a fost arestat marti dimineata impreuna cu…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la inchiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters. Ofiteri de politie au oprit o masina pe East India Dock Road din…

- Autoritatile de la Istanbul au arestat un presupus membru al gruparii extremiste Statul Islamic (SI), acuzat de planuirea unor atacuri in Europa, a relatat agentie de presa de stat Anadolu, citata de dpa. Barbatul arestat, cetatean sirian, a fost retinut luna trecuta la Istanbul in drumul spre Europa,…

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru 'divulgarea de informatii privind securitatea nationala', dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski (centrul Finlandei), transmite…

- Autoritatile de la Istanbul au arestat un presupus membru al gruparii extremiste Statul Islamic (SI), acuzat de planuirea unor atacuri in Europa, a relatat agentie de presa de stat Anadolu, citata de dpa. Barbatul arestat, cetatean sirian, a fost retinut luna trecuta la Istanbul in drumul…

- Inmormamntarea Regelui Mihai a fost in centrul atentiei si pentru presa din strainatate. Marile agentii de presa au acordat spatii generoase evenimentului din Romania, fiind impresionati de mobilizarea grozava de care au dat dovada romanii. Canalul britanic BBC a informat ca peste 20.000…

- ''Forțele noastre controleaza complet granița irakiano-siriana și anunț deci incheierea razboiului impotriva Daesh'', acronim in limba araba al SI, a declarat premierul la Bagdad, in deschiderea unei conferințe organizate de sindicatul irakian al jurnaliștilor. Coaliția internaționala condusa…

- Misiunea armatei ruse în Siria s-a încheiat si teritoriul sirian este „eliberat în totalitate” de luptatorii gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a anuntat joi Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. „Misiunea armatei ruse de a învinge gruparea…

- Coalitia internationala condusa de SUA care lupta impotriva Statului Islamic estimeaza ca in Irak si Siria au ramas mai putin de 3.000 de membri ai gruparii militante extremiste sunnite, a anuntat luni purtatorul de cuvant al coalitiei, colonelul Ryan Dillon, relateaza Reuters.Autoproclamatul…

- Patru barbați suspectați de recrutare pe internet in favoarea organizației jihadiste Statul Islamic (SI) au fost arestați, marți, in Maroc și Spania intr-o operațiune antiterorista comuna, au indicat surse oficiale de la Madrid, citate de AFP. Poliția marocana a efectuat o arestare la Tanger, in nordul…

- Moartea Regelui Mihai, ultimul rege al Romaniei, a cutremurat o țara intreaga și a trezit reacții de tristețe și dincolo de hotarele sale. Presa internaționala a intrat in breaking news astazi anunțand tragica veste a decesului fostului suveran Mihai I al Romaniei. Agenția de presa Reuters titreaza…

- Patru barbați suspectați de recrutare pe internet in favoarea organizației jihadiste Statul Islamic (SI) au fost arestați, marți, in Maroc și Spania intr-o operațiune antiterorista comuna, au indicat surse oficiale de la Madrid, citate de AFP. Poliția marocana a efectuat o arestare…

- Cel puțin 27 de persoane au fost ucise și zeci ranite in urma atacurilor aeriene rusești și a forțelor guvernului sirian, efectiate duminica, 3 decembrie, transmite Reuters, care citeaza Centrul Sirian pentru Monitorizarea Drepturilor Omului. Agenția noteaza ca 17 persoane au decedat ca urmare a unui…

- Politia turca a eliberat 57 de migranti pakistanezi care fusesera legati de contrabandisti in subsolul unui imobil din Istanbul in incercarea de a obtine bani de la ei dupa ce le promisesera ca ii vor duce in Europa, a informat marti presa turca, relateaza AFP. Cei 57 de cetateni pakistanezi au fost…

- Un adolescent britanic a fost gasit vinovat luni de a fi planificat sa intre cu o mașina intr-o mulțime in capitala Țarii Galilor, Cardiff, in timp ce un concert al lui Justin Bieber și un centru comercial se aflau pe o lista de posibile ținte pentru atacurile sale inspirate de Statul Islamic (SI),…

- Sase bombardiere rusesti cu raza lunga de actiune Tu-22M3 au lovit duminica tinte ale organizatiei jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir al-Zor, au anuntat agentii de presa rusesti citand Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom…

- Șase bombardiere rusești cu raza lunga de acțiune Tu-22M3 au lovit duminica ținte ale organizației jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir al-Zor, au anunțat agenții de presa rusești citand Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom…

- Gruparea Stat Islamic (SI) a decapitat joi 15 combatanti ai sai din cauza unor dispute din interiorul organizatiei in provincia afgana Nangarhar (est), a indicat administratia locala, citata de Reuters.Nu au fost disponibile mai multe detalii si nu exista inca o confirmare din partea Statului…

- Poliția germana a arestat marți șase cetațeni sirieni suspectați de apartenența la gruparea jihadista Statul Islamic și de pregatirea unui atac pe teritoriul german, cu ajutorul armelor sau al explozivilor, transmit dpa și Reuters. Suspecții, având vârste între 20…

- Politia turca a lansat operatiuni pentru depistarea si retinerea a 42 de cadre universitare de la Universitatea Marmara din Istanbul suspectate de legaturi puciul esuat de anul trecut, a anuntat vineri o sursa a politiei, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Pana acum, 22 de persoane au…

- Politia turca a lansat o operatiune de depistare a 42 de angajati ai Universitatii Marmara din Istanbul, care se presupune ca ar fi avut legatura cu lovitura de stat esuata din 2016, a declat vineri o sursa din cadrul Politiei, relateaza Reuters.

- Statele Unite ale Americii ar furniza acoperire de facto unitatilor gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria si s-ar preface doar ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul Apararii rus, potrivit caruia avioane americane ar fi incercat sa impiedice lansarea…

- Guvernul din Kosovo considera posibilitatea unor atacuri comise de combatanti ai Statului Islamic care se intorc din Irak si Siria ca una dintre principalele amenintari la adresa securitatii nationale, conform unui document citat luni de Reuters. Aproximativ 300 de kosovari au plecat in Siria si…

- Statul Islamic a recucerit luni inca un oras din Siria, informeaza Reuters. Luptatorii jihadisti au redobandit controlul asupra intregii localitati Albu Kamal (Bukamal), pe care militiile sustinute de Iran o eliberasera de cateva zile, au anuntat surse din randul localnicilor, lideri tribali si organizatia…

- Statul Islamic a recucerit luni inca un oraș din Siria, informeaza Reuters. Luptatorii jihadiști au redobandit controlul asupra intregii localitați Albu Kamal (Bukamal), pe care milițiile susținute de Iran o eliberasera de cateva zile, au anunțat surse din randul localnicilor, lideri tribali și organizația…

- Statul Islamic a recucerit luni inca un oraș din Siria, informeaza Reuters. Luptatorii jihadiști au redobandit controlul asupra localitații Albu Kamal, pe care milițiile susținute de Iran o eliberasera de cateva zile, au anunțat surse din randul localnicilor, lideri tribali și organizația neguvernamentala…