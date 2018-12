Stiri pe aceeasi tema

- O importanta operatiune a fortelor de politie franceze are loc in cursul dupa-amiezii de joi in cartierul Neudorf din Strasbourg, unde i s-a pierdut urma lui Cherif Chekatt, autorul atentatului de acum doua zile...

- La mai bine de o zi si jumatate de la atacul sangeros din Strasbourg, suspectul principal este inca in libertate. Sute de politisti, militari si agenti ai politiei de frontiera sunt mobilizati de ambele parti ale granitei franco-germane, pentru prinderea lui.

