Operațiune antiteroristă în vestul Germaniei: 11 suspecți au fost reținuți, apoi eliberați Unsprezece barbați, majoritatea din Tadjikistan, au fost reținuți sâmbata dimineața în urma unei operațiuni antiteroriste în vestul Germaniei, aceștia fiind suspectați ca pregateau atentate majore, dar au fost eliberați dupa ce nu au fost gasite dovezi ca aceștia ar fi stocat arme și explozibili, relateaza Mediafax.



Un reprezentant al autoritaților germane a comunicat ca barbații, cu vârste între 22 și 35 de ani, au fost eliberați dupa ce suspiciunile anchetatorilor s-au dovedit nefondate.



Inițial, autoritațile anunțasera ca au reținut zece persoane…

Sursa articol: hotnews.ro

