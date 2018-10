Stiri pe aceeasi tema

- Sapte membri ai unei familii de origine siriana au fost arestati la Mans, in Sarthe, in vestul Frantei, in cadrul unei operatiuni antiteroriste, potrivit publicatiei regionale Maine Libre, citata de Le Figaro, informeaza News.roCele sapte persoane ar fi postat online inregistrari video in…

- Cele doua nave care s au ciocnit duminica trecuta in largul Corsicai la nord vest de Cap Corse Promontoriul Sacru au putut fi descarcerate abia joi seara, la patru zile dupa accident, a anuntat prefectura maritima din Toulon sud estul Frantei , informeaza France Presse citat de Agerpres.ro 39;Sub efectul…

- Aproximativ 200 de politisti efectuau marti dimineata 12 perchezitii in Grande-Synthe (Nord), la sediul Asociatiei religioase "Centre Zahra France" si la domiciliile principalilor sai conducatori, din cauza ”sustinerii apasate” a acestora fata de ”mai multe organizatii teroriste”, a anuntat prefectura,…

- Franta sustine acordul intre Rusia si Turcia privind constituirea unei zone demilitarizate in provincia siriana Idlib, a informat luni Ministerul francez de Externe intr-un comunicat, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau,…

- Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul cu cutit, care a fost comis joi intr-o suburbie a Parisului, afirmand ca unul din membrii sai este responsabil pentru incident, relateaza site-ul agentiei Reuters.