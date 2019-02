Operaţiune anti-drog fără precedent. Au fost confiscate 47 de avioane şi peste 10.000 de animale Politia federala braziliana a precizat intr-un comunicat ca 400 de agenti au fost mobilizati in sapte state braziliene in aceasta vasta operatiune care a vizat 54 de persoane si in cursul careia au fost efectuate 81 de perchezitii. Autoritatile locale au dispus de asemenea inghetarea conturilor bancare pentru circa o suta de persoane, precum si confiscarea a 47 de avioane si 13 exploatari agricole, cu peste 10.000 de animale. Politia federala nu a precizat numarul exact de avioane confiscate pentru moment, dar a trimis AFP o inregistrare video in care se vad cel putin sapte aparate de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

