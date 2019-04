Operațiune a Poliției la Mall Promenada. Un bagaj uitat a stârnit panică |FOTO &VIDEO Un bagaj abandonat a starnit panica intr-un mall din sectorul 1 al Capitalei. Vineri dupa amiaza, la serviciul de urgența 112 s-a anunțat descoperirea unei valize și doua sacoșe, pe o alee din imediata apropiere a Promenada Mall. Polițiștii au ajuns imediat la fața locului și au imprejmuit zona. Imagini cu operațiunea Poliției, in exclusivitate pe libertatea.ro. In urma apelului la serviciul de urgența care anunța prezența bagajului abandonat pe domeniul public, in zona mall-ului Promenada au ajuns imediat echipajele de la ordine publica, in jurul orei 18. Polițiștii au imprejmuit zona cu banda… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

