- O operatiune a politiei vizand criminalitatea organizata este in curs de desfasurare in Kosovo, in special in sectoarele cu populatie majoritar sarba, unde intampina ''o rezistenta armata'', a anuntat Ministerul de Interne de la Pristina intr-un comunicat, transmite AFP. …

- Sute de politisti au luat parte la aceste raiduri care au avut loc in Essen si in regiunea din jurul orasului Koln. 'Desfasuram de ceva timp o investigatie asupra unui grup mare de persoane', a spus un purtator de cuvant al politiei din Essen. Persoanele care au fost luate ca tinta sunt suspectate…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Cluj, Biroul teritorial Baia Mare, au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 03 mai 2019, a inculpatului ARDELEAN SORIN TEODOREL, subcomisar de politie in cadrul…

- Polițiștii buzoieni acționeaza astazi cu toate radarele din dotare pe drumurile județene și pe E85 pentru reducerea numarului de accidente rutiere produse pe fondul nerespectarii vitezei. Acțiunea, intitulata Speed Marathon a inceput la orele 00,00 și se va incheia la 24,00. In aceasta acțiune sunt…

- Traficul cu tigari de contrabanda este una dintre principalele manifestari ale criminalitatii organizate la frontierele Romaniei, in anul 2018 fiind constatate 131 de infractiuni de contrabanda, au transmis, miercuri, reprezentantii Politiei de Frontiera. Anul trecut s-au confiscat peste 4,7 milioane…

- Un tanar șofer din Targu-Jiu, care a incercat sa evite un caine, a ajuns la spital, luni, dupa ce s-a oprit cu mașina intr-un șanț, la Preajba. „Polițiști din cadrul Poliției municipiului Targu-Jiu au fost sesizați cu privire la faptul ca, in localitatea Preajba, ar fi avut loc un eveniment rutier soldat…

- Un agent de politie a fost ranit in municipiul Constanta, dupa ce o autospeciala a Politiei a fost acrosata de un autobuz. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, omul legii a solicitat ingrijiri medicale. In acest caz a fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul…