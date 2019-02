Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a demarat o ancheta in acest caz, ca urmare a sesizarii venite din partea Colegiului Medicilor din Suceava. Se pare ca medicina estetica a devenit un domeniu in care multe lucruri sunt posibile, asta și din cauza faptului ca, preocupați prea mult de modul in care doresc sa arate, pacienții…

- Colegiul Medicilor din Suceava a depus o plangere la Poliție, reclamand ca intr-un coafor din oraș s-ar face intervenții estetice, deși nu exista nicio unitate medicala inregistrata sau vreun medic care sa realizeze aceste operații. Oamenii legii fac cercetari pentru inșelaciune.Citește și: Cum…

- O clinica de infrumusetare a fost reclamata la Politie pe motiv ca ar face interventii estetice, precum injectarea buzelor și a pomeților, cu acid hialuronic, intr-un coafor. Reprezentantii Colegiului Medicilor Suceava spun ca s-au sesizat dupa ce au vazut mai multe reclame in mediul online prin care…

- Dupa ce cazurile medicilor falși Matteo Politi și Daniela Raluca Birsan au ajuns in atenția publica, acum, o alta situație medicala șocheaza. Mai multe intervenții estetice ar fi fost facute la un coafor din Suceava.

- Meteorologii au emis, luni, un cod galben de zapada si viscol in zona montana din 24 de judete, printre care si Suceava, rafalele de vant urmand sa ajunga pana la 90 de kilometri la ora. In restul tarii se anunta ploi, ninsori si lapovita, dar si intensificari temporare ale vantului.Vizata de codul…

- Un valet de parcare din Italia a facut operatii estetice la Bucuresti, unde s-a dat drept chirurg cu studii execeptionale. Falsul medic are insa doar opt clase si o condamnare la inchisoare in Italia, pentru aceleasi acuzatii. Dupa scandal, a fugit din tara lui si a pacalit mai multe clinici private…

- Dupa ce Colegiul Medicilor din Bucuresti a depus o plangere privind cazul "medicului cu opt clase" care opera fara drept la mai mult clinici private din Capitala, procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au deschis un dosar penal in rem.

- Premierul Viorica Dancila ține mult la imaginea sa. Un specialist in intervenții estetice susține ca aceasta n-ar fi straina de astfel de tratamente. Viorica Dancila, premierul Romaniei, acorda o mare importanta felului in care se prezinta in public. Este foarte grijulie cu ținutrele alese, dar și…