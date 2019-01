Operaţii de mii de euro, realizate gratuit la Timişoara Banatenii pot beneficia de consultatii si operatii la ochi cu ajutorul laserului, in cadrul unui proiect medical transfrontalier finantat din bani europeni. Suma totala alocata este de un milion de euro, vizate fiind persoanele care au probleme legate de corectarea chirurgicala a viciilor de refracție. O echipa formata din specialisti de la Universitatea de Medicina […] Articolul Operatii de mii de euro, realizate gratuit la Timisoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

