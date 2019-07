Noi piese de mobilier urban in orasul Constanta

Primaria Municipiului Constanta, prin Serviciul Amenajari Urbane, a montat si in aceasta saptamana banci noi in oras. Echipele au actionat, in special, in zona statiilor de biciclete, dar si pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, pe strada Termele Romane sau pestrada Traian. Municipalitatea incearca sa modernizeze… [citeste mai departe]