Stiri pe aceeasi tema

- Doua siameze unite in zona capului au trecut cu bine printr-o interventie chirurgicala de separare a craniilor, creierelor si vaselor de sange. Operatia a fost efectuata la un spital din Marea Britanie, a anuntat marti echipa de medici, citata de Reuters.

- Interventia chirurgicala extrem de complexa a implicat mai multe proceduri la care au fost supuse Safa si Marwa Ullah, venite pe lume in Pakistan in ianuarie 2017. Fetitele s-au nascut cu o forma de alipire numita craniopagus, cu craniile si unele zone ale creierelor unite si interconectate.''Craniopagus…

- Interventia chirurgicala extrem de complexa a implicat mai multe proceduri la care au fost supuse Safa si Marwa Ullah, venite pe lume in Pakistan in ianuarie 2017. Fetitele s-au nascut cu o forma de alipire numita craniopagus, cu craniile si unele zone ale creierelor unite si interconectate. ''Craniopagus…

- Interventia chirurgicala extrem de complexa a implicat mai multe proceduri la care au fost supuse Safa si Marwa Ullah, venite pe lume in Pakistan in ianuarie 2017. Fetitele s-au nascut cu o forma de alipire numita craniopagus, cu craniile si unele zone ale creierelor unite si interconectate.…

- In urma cu o saptamana, Adriana Bahmuțeanu a fost operata de ocluzie intestinala, iar medicii i-au recomandat sa stea numai in casa. Operația suferita de vedeta a durat șase ore, din cauza unor complicații, iar acum aceasta a vorbit despre perioada grea prin care trece. „Mai am saptamana de cabana plapumioara.…

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit ca a avut o 'conversatie grozava' cu printul Charles pe tema schimbarilor climatice, in timpul vizitei de stat pe care o intreprinde de luni in Marea Britanie, transmite AFP. Donald Trump, care a luat ceaiul luni cu printul Charles, a spus, intr-un…

- Ozana Barabancea are nevoie de ajutor si a cerut soprijinul prietenilor sai virtuali. De fapt, nu artista are nevoie propriu-zis, ci un copilas bolnavior, care a suferit o intrventie chirurgicala.

- Britanicii au nevoie de șoferi, cu salarii atragatoare, calculate, de regula, in funcție de numarul de ore lucrate, dar și de specificul muncii. Astfel, persoanele angajate sa conduca mașini mici, inclusiv pentru firmele de curierat pot primi pe luna un salariu incepand de la 1.500 de lire sterline.…