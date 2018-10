Stiri pe aceeasi tema

Unul dintre cei mai titrați bucatari de la noi din țara a fost protagonistul unor momente de-a dreptul halucinante. Faimosul jurat a chefuit, la categoria grea, in club, iar, mai apoi, s-a odihnit, vizibil ravașit, pe… bordura. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA,…

In premiera pentru Tele 2 Drobeta și jurnalmehedinti.ro, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a raspuns la cateva intrebari legate de Sistemul integrat de management al deșeurilor solide in Mehedinți, despre intarzierile de atribuire a exploatarii stațiilor de transfer, ce…

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu tatuajul secret pe care Misha și l-a facut pe spate, in august. Acesta este un „dreamcatcher", care, in cultura indiana, ține visele urate la distanța. Are, oare, artista coșmaruri dupa divorț?

Dennis Man este, fara sa exageram, cel mai tare din parcare la ora actuala. Jucatorul de 100 de milioane de euro al lui Gigi Becali și-a cumparat un Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC, cu care a și aparut in cantonament. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini in…

Zi speciala pentru liderul PSD, Liviu Dragnea. Baiatul lui, Valentin, a luat o decizie majora in viața, aceea ce a se casatori. Gina Tatulescu este aleasa inimii lui, o fata deosebit de frumoasa, pe care Dragnea senior a primit-o cu brațele deschise in familie. CANCAN.RO,…

Candidatura-șoc pentru Palatul Cotroceni! Miron Cozma vrea sa fie numarul 1 in stat! Și-a anunțat planul secret la un șpriț cu mai mulți prieteni. "Luceafarul huilei" este ferm convins ca va ajunge președinte și ca va fi peste precedesorii sai. CANCAN.RO, site-ul nr.…

Unul dintre cei mai tineri și mai talentați actori de comedie din Romania, Vlad Dragulin (27 de ani), s-a indragostit lulea! O clujeanca frumoasa și cu zvac l-a facut sa nu-și mai ia mainile de pe ea. Colegul lui Mihai Bendeac din serialul de comedie "Baieți de oraș", Vlad Dragulin, a demonstrat ca…

- Unul dintre cei 34 de morți in urma tragediei din Genova este romanul Marian Roșca, in varsta de 34 de ani. Barbatul era nascut in localitatea gorjeana Curișoara. Marian Roșca avea 36 de ani și era din localitatea gorjeana Curișoara. Potrivit Impactingorj.ro, barbatul lucra in Franța și era plecat…