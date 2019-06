Stiri pe aceeasi tema

- Premiera mondiala a operei rock "Cruel" de Tibor Molnar, in regia lui Cezar Ghioca, o imbinare intre muzica rock, cea clasica si cea religioasa, va fi pusa in scena, vineri seara, de la ora 19,00, la Palatul Culturii din Targu Mures, in cadrul celei de-a III-a editii a Festivalului Regal de Opera "Virginia…

- Imbinare intre rock, clasic și muzica religioasa, opera rock "Cruel", in regia lui Cezar Ghioca, va avea premiera mondiala vineri, 7 iunie, de la ora 19.00, la Palatul Culturii din Targu Mureș. Patru soliști vo...

- Doi dintre cei mai apreciati muzicieni ai lumii, ambii de origine romana, violonistul Leonard Furda din Viena si soprana romano-britanica Nelly Miricioiu, au deschis, vineri seara, cea de-a treia editie a Festivalului Regal de Opera "Virginia Zeani", la Palatul Culturii din Targu Mures. …

- Celebra soprana Virginia Zeani, acum in varsta de 94 de ani, una dintre cele mai prestigioase soprane lirice din secolul XX, care a fost timp de 25 de ani "prima donna assoluta" a Teatrului de Opera din Roma, a fost ajutata de un consul italian sa isi schimbe numele din Zehan in Zeani, a anuntat, vineri…

- Festivalul Regal de Opera "Virginia Zeani" care se desfasoara in perioada 31 mai - 9 iunie, la Targu Mures, Reghin si Cluj-Napoca, va pune in scena o noua productie, Opera Rock "Cruel", care va fi prezentata la Targu Mures in premiera mondiala. Premiera mondiala a Operei Rock "Cruel" va…

- In premiera, cea de-a treia editie a Festivalului International de Opera "Virginia Zeani", care se va desfasura, in perioada 31 mai - 9 iunie, in Targu Mures, Reghin si Cluj-Napoca, poarta denumirea de Festivalul Regal de Opera "Virginia Zeani", dupa ce a obtinut patronajul Casei Regale a Romaniei.…

- Doi muzicieni de origine romana, violonistul Leonard Furda din Viena si soprana romano-britanica Nelly Miricioiu, care se numara printre cei mai apreciati muzicieni ai lumii, vor deschide cea de-a treia editie a Festivalului Regal de Opera "Virginia Zeani" in cadrul galei care va avea loc in 31 mai,…

- Primarul comunei Solovastru, Ilie Tatar Chirila, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca a inceput demersurile pentru eliberarea casei parintesti a Virginiei Zeani, una dintre cele mai cunoscute soprane lirice a anilor '50-'70, care a fost timp de 25 de ani "prima donna assoluta" a Teatrului…