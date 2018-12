Opera Nationala Bucuresti prezinta un Concert Extraordinar dedicat Centenarului Marii Uniri: Romaneste

Stiri pe aceeasi tema

- Whitesnake revin in Romania pe 1 iulie 2019 la Arenele Romane din Bucuresti, in cadrul turneului mondial: Flesh & Blood World Tour! Primele 1000 de bilete au preturi speciale. Biletele se pun in vanzare pe 3 decembrie. Pana atunci, fanii METALHEAD si iabilet.ro (cei inscrisi la newsletter) vor primi…

- Personalitati ale lumii medicale din Romania, prezente, ieri, la deschiderea celei de-a IX-a editii a Conferintei Nationale a Societatii de Neuroradiologie si Radiologie Interventionala din Romania, gazduita de Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, au apreciat in mod ...

- 13 noi cazuri de rujeola confirmate in ultima saptamana Un numar de 13 noi cazuri de rujeola au fost confirmate în sapte judete si municipiul Bucuresti în perioada 15 - 19 octombrie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri…

- Academica Clinceni – Sportul Snagov a ajuns derby-ul din Liga 2. Se joaca maine, in etapa a noua. Petrolul – Aerostar, diseara. Academica Clinceni joaca sambata, de la ora 11.00, derby-ul ligii secunde cu Sportul Snagov și-și pune speranțe intr-un om-cheie, mijlocașul cu nume predestinat, Adrian Șut.…

- Locuri de munca in Argeș! Se cauta muncitori in construcții. Salariu motivant cu plata pe mp! Societate de construcții și Instalatii inca din 1996 cu activitate desfașurata in Romania și Germania angajeaza in condiții extrem de avantajoase : -muncitori calificati amenajari interioare -faianțari și gipsari.…

- N.D. Ministerul Apararii Naționale organizeaza, in perioada 14 -16 septembrie, la Bușteni, o serie de manifestari dedicate implinirii a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului de pe Varful Caraiman, dar si pentru celebrarea Marii Uniri. Astfel, astazi, la Centrul de pregatire pentru personalul…

- In fiecare an, la data de 13 septembrie este aniversata Ziua Pompierilor din Romania. Cu aceasta ocazie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza" al judetului Iasi organizeaza o serie de manifestari dedicate aniversarii a 170 de ani de la Batalia din Dealul Spirii si a „Zilei…

- Primaria Municipiului Deva si Centrul Cultural „Dragan Muntean” va invita sa-l ascultati pe violonistul care are privilegiul sa cante pe vioara Guarneri del Gesu pe care a cantat George Enescu – joi, 13 septembrie 2018, la ora 19:00, la Sala Pro Arte a Colegiului National „Decebal” din Deva.…