Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului Judetean Constanta, Catalin Grasa, sustine in aceste momente o conferinta de presa referitoare la meniul pe care il primesc pacientii internati in cadrul SCJU si nemultumirile aparute in spatiul public in ultima perioada.In urma anchetei interne demarate, s a stabilit ca produsele…