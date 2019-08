Stiri pe aceeasi tema

- Justitia italiana a ordonat marti debarcarea in Lampedusa, Sicilia, a migrantilor aflati pe Open Arms si punerea sub sechestru a acestei nave spaniole, au anuntat surse judiciare, informeaza AGERPRES.Citește și: Șeful INML face anunțul! Rezultatele au fost doar preliminare, continuam expertizele…

- Reprezentanții organizației care deține nava Open Arms, la bordul careia se afla peste 100 de migranți, au anunțat luni ca ar fi fost informați ca Guvernul spaniol le va permite celor aflați la bordul navei debarcarea în insula Mallorca, potrivit Euronews, citat de Mediafax. „Acum, dupa…

- Guvernul Spaniei a dezmintit luni ca a acceptat debarcarea in Mallorca a celor 107 migranti de pe Open Arms, transmite Reuters; nava umanitara anuntase un acord intre Spania si Italia in acest sens, dupa 18 zile in care a fost blocata pe mare, scrie Agerpres. Open Arms aprecia ca, deoarece se afla…

- Spania si Italia par sa fi ajuns la un acord privind debarcarea in portul spaniol Mallorca a celor 107 migranti blocati pe mare de 18 zile, a anuntat luni nava umanitara Open Arms, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Open Arms a descris aceasta decizie drept una ''de neinteles'' data fiind deteriorarea…

- Open Arms a descris aceasta decizie drept una ''de neinteles'' data fiind deteriorarea conditiilor de pe nava si apropierea acesteia de insula italiana Lampedusa.Pentru mai mult de doua saptamani, vasul cu migranti a fost lasat sa pluteasca de-a lungul coastei italiene, provocand o disputa…

- Douazeci si sapte de minori neinsotiti au fost autorizati sa debarce din nava ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, ancorata in largul Insulei italiene Lampedusa, a anuntat sambata organizatia nonguvernamentala, relateaza AFP.

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini a anuntat sambata ca va autoriza debarcarea minorilor de pe nava ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, ancorata in largul insulei Lampedusa, transmit dpa si AFP. Intr-o scrisoare publica adresata premierului Giuseppe Conte, Salvini a declarat ca i-ar putea…

- Capitanul navei ONG-ului spaniol "Proactiva Open Arms" a depus luni o cerere de azil la ambasada Spaniei in Malta pentru 31 de minori africani salvati la inceputul lui august in Mediterana, potrivit unei adrese oficiale consultate de AFP. "Ii cer ambasadei Spaniei in Malta (...) sa transmita guvernului…