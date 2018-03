Stiri pe aceeasi tema

- Azi, cand apare articolul meu, este 8 Martie, ziua tuturor mamelor. Eu, dragei mele mamici, care mi-a dat viața, i-am oferit un trandafir și un ursuleț de pluș de culoare roșie, caci mamei ii place culoarea roșie. Intotdeauna m-am gandit daca mama ar fi vrut sa fiu baiat. Poate ca da, poate ca nu.…

- Cu ocazia zilei porților deschise, la Școala Gimnaziala ”Avram Iancu” din Turda ne-am bucurat impreuna, in 7.03.2018, de oaspeți dragi noua, viitorii noștri elevi care ne-au vizitat pentru a se pregati pentru o noua etapa a calatoriei spre cunoaștere. Read More...

- Declinul diesel-urilor, masini la care emisiile de CO2 erau reduse, dar si cresterea record pentru SUV-uri au fost factori care au facut ca emisiile medii ale masinilor noi vandute in Europa sa creasca dupa zece ani de scadere, arata datele JATO. Toyota, Peugeot si Citroen stau cel mai bine, iar Dacia…

- Modelul 4x4 urban Volvo XC40 a castigat luni premiul de Masina Anului in Europa, cu ocazia deschiderii pentru presa a celei de-a 88-a editii a Salonului auto de la Geneva, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Este pentru al doilea an consecutiv când un SUV (automobil de teren, n.r.) a câştigat…

- Volvo XC40 a devenit Mașina Anului 2018 in Europa. Decizia a aparținut unui juriu paneuropean. “Micuțul” SUV suedez, Volvo XC40, a caștigat titlul de Mașina Anului 2018 in Europa. Automobilul s-a bucurat de recenzii pozitive in momentul in care a fost lansat in septembrie 2017, iar de atunci a devenit…

- Agentia Pandorra Story Style anunta lansarea evenimentului international fenomen Legion Run in data de 16 iunie 2018 la Divertiland Waterpark. Legion Run este un brand care creste rapid in numar de evenimente si participanti, desfasurandu-se pana acum in Franta, Grecia, Ungaria, Bulgaria,…

- In data de 1 martie, in jurul orei 18.00, la nivelul Sectorului P.F. Viseu de Sus s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Pe timpul actiunii, un echipaj mobil al politiei de frontiera a depistat, in trafic, pe raza localitatii Viseu de Jos, jud.…

- Dacia, Renault, Nissan alaturi de Mercedes-Benz si smart, dar si Peugeot, Citroen si DS, marci ce ce reprezinta 45% din vanzarile de autoturisme noi de pe piata locala, vor lipsi de la prima editie ...

- Prima proba din Laos, cea de-a doua destinație in care ajung cele 12 vedete ramase in concurs aduce noi aventuri, dar și o lupta acerba pentru victorie. Prima problema dintre ele: deplasarea. Autostopul vine cu noi experiențe, dar și cu probleme mari de comunicare in prima aventura din Laos.

- Pasionatii de turism subacvatic vor putea face in aceasta vara scufundari si in Marea Neagra. Nave și submarine care sunt de zeci de ani in Marea Neagra vor putea fi observate si explorate in premiera.

- Distracție incheiata prost pentru un tanar de 24 de ani, din Tisau, care a reușit sa avarieze cinci mașini dupa ce s-a urcat baut la volan și a luat la ținta autovehiculele parcate pe Bulevardul Unirii. Polițiștii sosiți la fața locului au constatat ca barbatul se afla in avansata stare de ebrietate. …

- Pilotul belgian Thierry Neuville (Hyundai) si-a consolidat pozitia de lider al Raliului Suediei, a doua etapa a Campionatului Mondial de raliuri (WRC), la capatul celor opt probe speciale desfasurate sambata. Neuville are acum un avans de 22 sec. 7/10 fata de irlandezul Craig Breen (Citroen),…

- Citroen susține ca succesorul lui C5 nu va fi unul tradițional, intrucat va beneficia de "mentalitate de Cactus" și va adopta o serie de trasaturi de design specifice SUV-urilor, scrie automarket.ro.

- Asia Express, cel mai dur reality show, se dovedește a fi o provocare din ce in ce mai grea pentru echipele care au acceptat acest test. Ediția de aseara a fost piperata cu toate ingredientele unui maraton unic, in prima țara in care au ajuns, Vietnamul.

- vezi galeria Desi este un crossover si are si numele X, Opel Crossland X nu dispune de tractiune integrala, dar are in schimb mai multe dotari decat ti-ai imagina in acest segment. 0 0 0 0 0 0

- Continuarea ofensivei de produse a Groupe PSA ca parte a strategiei planului Push to Pass. Un program dezvoltat pentru trei autovehicule ce reflecta pozitionarea diferita a marcilor Peugeot, Citroen si Opel/Vauxhall.

- Intr-o continua demonstratie de ”asa nu” pentru fotbalul european, FCSB continua sa aiba capitani de echipa numiti in loja, nu alesi de antrenor sau votati de jucatori. Florin Tanase poarta banderola dupa interventia lui Gigi Becali, cel care i-o luase unui Denis Alibec pe care tot el l-a numit,…

- Fostul mare arbitru Ion Craciunescu a analizat golurile marcate in derby, considerand ca FCSB nu trebuia sa beneficieze de un fault in atac la faza la care Vinicius a deschis scorul. Fostul sef de la CCA spune ca "drepturile" portarului in careu au fost "taiate" la ultima schimbare…

- Sabin Ciornea (28 de ani), din Ploiesti, de profesie jurnalist, a visat inca de pe bancile liceului sa ajunga sa petreaca noaptea dintre ani pe una dintre cele mai exotice plaje din lume. Si-a indeplinit visul la finalul anului trecut, astfel ca, in ajunul Craciunului, ateriza pe aeroportul din Mexico…

- Un studiu realizat de Peugeot a evidențiat ca, pe parcursul unei calatorii de o ora la o viteza medie de 48 km/h, șoferii nu se uita la drum timp de peste 4 minute, pe o distanța totala de peste 3 kilometri.

- Romanul Alex Dumbrava face parte din echipajul care va incerca sa ajunga din Europa in America de Nord la bordul unei ambarcatiuni cu vasle, parcurgand peste 8.000 de kilometri in Oceanul Atlantic. Peste 8.000 de kilometri si un intreg Ocean Atlantic despart Europa de America de Nord. ...

- Ana Baniciu, despre cea mai dura experiența, la Asia Expres, show ce se va difuza la Antena 1, din 12 februarie. Vedetele se gandesc deja cu nostalgie la momentele frumoase, dar și dificile, petrecute in traseul Vietnam-Laos-Cambodgia-Thailanda. Ana Baniciu, coechipiera Ralukai in aceasta aventura,…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a revenit luni in țara, dupa finala pierduta la Australian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6, contra Carolinei Wozniacki. Simona Halep a postat in aceasta dimineața un mesaj dupa finala pierduta la Australian Open 2018, a treia de Grand Slam din cariera. Halep s-a declarat satisfacuta…

- Este vorba de modelul Citroën DS7 Crossback care arata la fel precum un model de mare serie, insa care este complet blindat si este construit exclusiv pentru acesta. Noul Citroën DS7 Crossback blindat se presupune care are o garutate de la gol de peste trei tone, din…

- Lungmetrajul regizat de Christian Gudegast a generat incasari de 845.378 de lei si a fost vizionat de 41.512 de spectatori, potrivit cifrelor transmise de Cinemagia. „Jumanji: Aventura in jungla", cu Dwayne Johnson in rol principal, a coborat, dupa trei saptamani in fruntea clasamentului, pe pozitia…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (Peugeot) a cucerit al doilea sau titlu în Raliul raid Dakar, sâmbata, la categoria auto, la opt ani dupa primul, la finalul celei de-a 14-a etapei a cursei, desfasurata în circuit la Cordoba (Argentina). Sainz (55 ani) si copilotul sau Lucas Cruz au încheiat…

- Pilotul Nasser Al-Attiyah (Toyota), din Qatar s-a impus vineri si in etapa a 13-a la clasa auto a Raliului Dakar 2018, dupa ce reusise victoria si in etapa a 12-a, dar in clasament lider autoritar se mentine spaniolul Carlos Sainz (Peugeot), clasat al 6-lea. Al-Attiyah a parcurs…

- Alcoolul, amestecat cu teribilismul, i-a facut pe doi tineri din Seitin sa comita o serie de infractiuni. Totul s-a intamplat in noaptea de joi spre vineri. Sub adapostul intunericului, cei doi, aflati sub influenta bauturilor alcoolice, ar fi pornit o adevarata aventura a distrugerii in centrul…

- Ca la fiecare inceput de an, artista isi rezerva timp pentru o vacanta spectaculoasa in doi, departe de tara. Anul acesta, Anca Turcasiu si sotul ei, medicul Cristian Georgescu, au plecat in aventura vietii lor. De cateva zile, ei se afla pe continentul sud-american, unde exploreaza cele mai vibrante…

- Caz inedit in orasul Navodari. Dornic sa-si intemeieze o mare familie, un barbat in varsta de 55 de ani s-a casatorit cu 3 femei in ultimii 30 de ani. Totul a iesit la iveala cand prima sotie a mers sa isi schimbe buletinul.

- Aventura cu nabadai pentru un șofer moldovean de 26 de ani in Polonia. In momentul in care a ajuns in zona de frontiera polono-germana din Tuplice, microbuzul a fost oprit pentru un control de rutina. Ofițerii polonezi au ramas șocați cand au deschis ușile mașinei, transmite un ziar local.

- In timp ce piața mașinilor noi a avut o creștere infima de 11% in 2017, romanii s-au inghesuit la cumparat de autovehicule second-hand din import. Piața in acest sector a crescut cu 74% anul trecut. Eliminarea timbrului de mediu a fost un factor important in aceasta ecuație. Au existat luni…

- Viața din Asia este foarte diferita de cea din țara. Obiceiurile culinare, cel puțin, sunt total neobișnuite. „Asia Express a fost o experiența nebuna rau de tot. Am dormit pe jos, am mancat ciorba de veverița...!", a spus artistul, care a trait aventura asiatica alaturi de mama sa. Citeste…

- Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Toyota) a castigat luni etapa a treia a Raliului Dakar 2018, la sectiunea auto, etapa desfasurata in Peru, intre localitatile Pisco si San Juan de Marcona, in timp ce francezul Stephane Peterhansel (Peugeot) a preluat conducerea in clasamentul general, conform…

- "In timpul vizitei sale la Paris, in 2014, presedintele Xi a fost escortat de la Domul Invalizilor la Palatul Elysee de 104 calareti ai Garzii republicane si a fost fascinat de aceasta demonstratie de maiestrie", a explicat presedintia."Dornic sa stabileasca legaturi de prietenie cu sefii…

- Politistii din Alba Iulia l-au identificat pe un minor din municipiu, ca persoana banuita de furtul unui autoturism lasat de proprietar, neasigurat si cu cheile in contact. Se pare ca minorul a condus autoturismul pe strazile din oras, iar ulterior, dupa ce l-a avariat, l-a abandonat. La data de 04…

- Handbal Club Zalau incepe seria meciurilor oficiale din 2018 in Norvegia, urmand sa evolueze impotriva formatiei Larvik, un club cu renume la nivel mondial. Adversara zalauancelor are numeroase prezente in cupele europene, cele mai multe in Liga Campionilor, pe care a si castigat-o in sezonul 2010 –…

- Un clujean de buna credința și-a gasit mașina lovita serios în parcare, dar poliția nu a mișcat un deget pentru a-i apara interesele. Ba mai mult, din 30 decembrie pâna în 3 ianuarie nici nu a avut cu cine vorbi. În loc sa ia rapid masuri…

- Berbec – Horoscop 4 ianuarie 2018 Esti invitat intr-o aventura. Poate fi efectiv o calatorie, o drumetie, o iesire din banal, sau doar o schimbare majora de directie prin care te arati dispus sa adopti alt stil de gandire, de viata, alta mentalitate sau atitudine, sau orice altceva consideri…

- Nu numai automobilele la mana a doua ajung la Remat. In țarile in care producția a fost mult prea mare, cu mult peste puterea de cumparare, mașinile noi care nu s-au vandut au avut doua variante: fie au fost mutate pe alte piețe, cu niște costuri suplimentare de transport și depozitare, fie au fost…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea mare energie de sarbatori și parca sunt indemnați de un dracușor sa faca numai trasnai. In loc sa petreaca sarbatorile cu familia și cu prietenii, vor face orice altceva. Vor gasi o aventura care nu se va termina cu bine, din…

- Sarbatori de cosmar pentru o tanara soferita din Buzau: ea a provocat vineri un accident cumplit in urma caruia tocmai mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit. Alte trei femei, intre care o adolescenta de 17 ani, au fost ranite. Accidentul s-a produs vineri dimineata pe DN 2 B, pe Soseaua Spatarului…

- Grupul s-a indreptat spre Lupeni, unde doreau sa se angajeze in mina si sa renunte definitiv la studii, scrie stirilekanald.ro. Norocul a facut insa ca, in momentul in care se indreptau spre biroul de recrutare de forta de munca, tinerii sa se intalneasca cu un grup de mineri care iesisera "din sut".…

- „Elibereaza-ti pofta de aventura!” este sloganul prin care Grupul Renault incearca sa atraga atentia asupra Noului Duster, autoturismul din gama SUV produs sub sigla Dacia, imbunatatit si readaptat cerintelor pietei. Aparut pe piata la acest final de an, cu multe noutati si surprize placute pentru amatorii…

- Pilotul francez Sebastien Loeb, care are in palmares noua titluri cucerite in Campionatul Mondial de raliuri (WRC), va reveni in sezonul viitor in aceasta competitie, urmand sa ia parte la trei curse sub culorile echipei Citroen, a anuntat constructorul francez, citat de agentia Reuters.

- Dani Oțil povestește la Neatza aventura lui neplacuta cu un barbat, in timp ce se afla pe masa de masaj. ”Toate mișcarile incepeau unde trebuie, insa nu se terminau corect... Dupa, m-am spalat patru ore la duș”, spune prezentatorul emisiunii Neatza.

- Un grav accident rutier, petrecut duminica la pranz, a distrus o familie din judetul Bistrita, aflata in vizita in judetul Suceava. Nenorocirea a avut loc in jurul orei 12.00, in timp ce Daniel Ciuriuc, un barbat de 30 de ani din Suceava, aflat la volanul unui microbuz marca Peugeot, care se deplasa…