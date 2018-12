Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 45 de ani din localitatea ieseana Oteleni a fost adus in stare foarte grava dupa ce sotia sa a aruncat cu apa fierbinte peste el in timpul unui conflict casnic. ‘Pacientul a suferit arsuri cu lichid fierbinte pe aproximativ 40 la suta din suprafata corporala, la nivelul gatului,…

- Un barbat a ramas fara doua degete de la mana, dupa ce și le-a taiat cu toporul. Neatenția l-a costat scump pe barbatul de 47 de ani din Iași, care a ajuns de urgența la spital, unde a primit ingrijiri de specialitate. Barbatul care s-a accidentat cu toporul a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU)…

- Un accident teribil a avut loc joi seara la Lețcani, in județul Iași. Un barbat de 34 de ani a fost spulberat de un autoturism Renault, condus de o femeie. Victima se chema Vasile Amnaru și avea 34 de ani. In accident a fost implicata Adelina Lazar, fiica unui afacerist din Neamț, și soția unui politician…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, vineri seara, un barbat in varsta de 40 de ani din localitatea Fastaci, comuna Cozmesti, a avut un conflict cu sotia sa, in varsta de 36 de ani. El a lovit-o pe femeie si a agresat-o si pe fata lor, in varsta de 17 ani,…

- Barbatul de 41 de ani, care in cursul diminetii de sambata a fost victima unei explozii produse de o acumulare de gaz intr-o locuinta din Roman, a fost transferat la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi, a declarat coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, informeaza Agerpres."Pacientul…

- Un barbat si sotia sa au fost transportati in stare grava la spital joi seara, dupa ce au fost loviti de o masina in timp ce traversau regulamentar strada in zona Plopii fara sot din municipiul Iasi. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca femeia a suferit un traumatism cranio-cerebral…

- Barbatul ranit in explozia de miercuri dupa-amiaza, dintr-un in bloc din Piatra Neamt a fost operat de urgenta la Iasi, in cursul noptii de miercuri spre joi, dar starea lui este in continuare foarte grava, avand arsuri pe 65% din suprafata corpului. "Pacientul este in stare grava, in sectia…

- Un barbat in varsta de 58 de ani din comuna Teis a ajuns la spital cu rani grave dupa ce a fost lovit in cap cu toporul de catre sotia sa, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Dambovita, citat de Agerpres.ro 39; 39;Este un conflict spontan intre doi soti. Din primele date, se…