- Cu siguranța ai observat ca, oricat de mult am incerca sa negam, zodia in care te-ai nascut poate sa arate despre tine adevaruri pe care nu vrei sa le recunoști! Care zodiile care nu vor sa se casatoreasca niciodata, conform horoscopului?

- Costel Cașuneanu jr a fost cel mai rapid dintre piloții care s-au intrecut in acest weekend in a treia etapa din Campionatul Național de Super Rally, care a avut loc pe strazile Craiovei. In manșele finale, acesta a reușit sa obțina un timp mai bun... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Aniversarea casatoriei este un prilej de bucurie și sarbatoare careia merita sa ii dam atenție. Aproape fiecare sarbatorire a casatoriei poarta o denumire simbolica, deși cele mai cunoscute sunt cele de la 25 și 50 de ani. Daca in primul an casnicia voastra este fragila ca o coala de hartie, pe parcursul…

- Sambata dimineața trebuia sa se dispute duelul dintre CS Carcea și Tineretul Poiana Mare, meci din Liga a IV-a, seria Doljului. Formația lui Alexandu Dicu a avut parte de o surpriza: Tineretul Poiana Mare nu s-a prezentat la Carcea pentru confruntarea din etapa a doua. Jucatorii formației gazda s-au…

- O primarița din Gorj sarbatorește zece ani de casnicie. Este vorba de edilul din Turceni, Cristina Cilibiu, care in urma cu un deceniu, a ales sa-și uneasca destinele cu alesul inimii sale in fața lui Dumnezeu. Acum sarbatoresc nunta de aluminiu și se bucura de realizarile din ultimii ani.…

- Romanița Iovan are 54 de ani, dar nu-și arata deloc varsta. Este mai stralucitoare ca niciodata. In acest weekend, creatoarea de moda Romanița Iovan a participat la o nunta, alaturi de iubitul sau, Iulian Gogan. Vedeta a aratat extraordinar de bine, fiind o apariție de excepție la brațul partenerului…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se vor casatori religios, la sfarșitul lunii august, cand o vor boteza și pe micua Iris. Cei doi sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile, insa mai au multe de pus la punct. Gabi Cristea a fost surprinsa in timp ce proba o rochie de mireasa. „E alergatura multa la…

- S-a stins din viața Dumitru (Puși) Dinulescu, unul dintre cei mai importanți dramaturgi și prozatori ai noștri. Nascut la București, pe 27 august 1942, a urmat Facultatea de Filologie a Universitații din București și apoi Institutul de Arta Teatrala și Cinematografica „I.L. Caragiale”, secția regie…