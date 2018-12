Onyejekwe, voleibalista anului 2018 

Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Lica si Nneka Onyejekwe au fost desemnati cei mai buni voleibalisti romani ai anului, potrivit clasamentelor publicate de Federatia Romana de Volei pe site-ul sau oficial. Laurentiu Lica s-a impus din nou la masculin, dupa ce a castigat in acest an titlul de campion national…

- CSM Volei Alba Blaj va continua in Cupa CEV la volei feminin, dupa ce a ratat marti calificarea in grupele Ligii Campionilor, contraperformanta caracterizata de antrenorul Darko Zakoc drept un ''dezastru''. "Felicitari echipei Allianz MTV Stuttgart! Pentru mine este un…

- Volei Alba Blaj a ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor, dupa ce a fost eliminata de Allianz MTV Stuttgart in ultimul tur preliminar. Ardelencele au castigat in tur cu 3-1, dar au cedat aseara cu 3-0 si set de aur (25-19, 25-17, 25-11; Setul de aur 15-7). In aceste conditii,...

- Volei Alba Blaj, vicecampioana Europei, a reușit o victorie, in prima manșa a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, scor 3-1 (25-18, 25-20, 17-25, 28-26), cu Allianz MTV Stuttgart, in Sala „Transilvania” din Sibiu. Echipa lui Darko Zakoc deține acum prima șansa de a accede pentru al 4-lea an…

- Echipa de volei feminin CSM Bucuresti va evolua in grupa A a Ligii Campionilor, iar vicecampioana Europei in 2018, Volei Alba Blaj, in grupa E, daca va trece de turul al treilea preliminar al competitiei, conform tragerii la sorti de la Budapesta.

- Viceacampioana a Europei in ultimul sezon, dupa ce a jucat finala Ligii Campionilor cu VakifBank Istanbul, CSM Volei Alba Blaj se intoarce in cea mai tare competitie la nivel de cluburi, dar in faza calificarilor, scrie Mediafax.Echipa lui Darko Zakoc isi incepe aventura in Europa, miercuri,…

- CSM Bucuresti porneste ca a doua favotita la castigarea Ligii Campionilor in acest sezon, dupa rivala Gyor. Primul pas al campioanei Romaniei in tentativa de a se califica pentru al patrulea an la rand in Final Four poate fi facut vineri, de la ora 18:30, cand „tigroaicele” vor...

- Volei Alba Blaj, vicecampioana Europei, are de trecut doua tururi preliminarii in Liga Campionilor, competiție a carei finala a jucat-o in luna mai la București. Pentru a pregati cat mai bine partidele din competiția continentala, echipa din “Mica Roma” va avea parte de turnee de pregatire tari, cu…