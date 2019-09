Stiri pe aceeasi tema

- ''Daca aveti vesti proaste, nu veniti!'', le-a transmis vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, liderilor care doresc sa ia cuvantul luni la One Planet Summit, reuniune pe care o organizeaza luni la New York."Este ca un bilet de intrare", a explicat Guterres in timpul unui pranz…

- Iranul pare "sa avanseze treptat" spre o situație ce va permite inițierea de tratative cu Washingtonul, a declarat vineri Mark Esper, secretarul american al Apararii, la puțin timp dupa ce președintele SUA, Donald Trump, a semnalat ca este pregatit sa se întâlneasca cu omologul…

- Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern pus in dezbatere publica, Ministerul Sanatații vrea sa majoreze cu 44% tarifele pentru efectuarea expertizelor, constatarilor și altor lucrari medico-legale Anexa proiectului prevede, spre exemplu, ca: tariful de examinare a persoanelor si constatare…

- Președintele PSD Cluj anunța ca administrația județeana a inceput sa rezilieze contractele pentru modernizarea drumurilor județene semnate cu compania turca KIAT. Presedintele Consiliului Judetean afirma ca turcii de la KIAT "nu au capacitatea sa lucreze".

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a evocat, joi, ideea organizarii unei reuniuni consacrata situatiei din Amazonia, luna viitoare, cu ocazia Adunarii Generale a organizatiei, anunța news.ro.Citește și: Traian Berbeceanu iese la rampa: ‘Ciudata tacerea DIICOT-ului’ "Situatia…

- Premierul britanic Boris Johnson a promis vineri o Marea Britanie 'intoarsa spre exterior' dupa Brexit, intr-o declaratie publica in ajunul summitului G7 de la Biarritz, informeaza AFP. "Mesajul meu catre liderii G7 in aceasta saptamana este: Marea Britanie pe care o conduc…

- Liderii ciprioti grec si turc s-au intalnit vineri la Nicosia, intr-un efort de a relansa discutiile de pace blocate, anuntand ca vor continua negocierile la Adunarea Generala a ONU in septembrie, informeaza DPA. Reprezentate de presedintele cipriot grec Nikos Anastasiades si liderul cipriotilor…