- Vizita secretarului de stat american Mike Pompeo la Bruxelles si discutiile sale cu noii oficiali europeni urmaresc sa determine "un nou inceput" al relatiei SUA cu UE, a declarat marti ambasadorul american pe langa UE, Gordon Sondland, informeaza AFP. Relatiile dintre Washington si blocul european…

- Guvernul Poloniei urmeaza sa semneze un acord de securitate si cooperare cu Statele Unite referitor la tehnologiile 5G în cursul vizitei presedintelui american, Donald Trump, afirma un oficial de la Varsovia citat de agentia Reuters, scrie Mediafax."Acordul urmeaza sa fie semnat,…

- Liderul orașului Hong Kong a declarat marți ca spera ca protestul pașnic anti-guvern care a avut loc în weekend sa reprezinte începutul eforturilor de restaurare a calmului și ca discuțiile cu protestatarii care nu sunt violenți sa ofere "o cale de ieșire" pentru oraș, scrie Reuters.…

- Administrația SUA a ajuns la concluzia ca Guvernul Chinei manipuleaza valoarea monedei sale naționale, yuan-ul, fiind pentru prima oara dupa anul 1994 cand Washingtonul aplica aceasta eticheta Chinei, informeaza site-ul agenției de știri Reuters.Citește și: Un inginer chimist dinamiteaza cazul…

- Un militant chinez anticoruptie si aparator al drepturilor omului, Zhang Baocheng, cunoscut pentru faptul ca a cerut sa fie date publicitatii averile liderilor Partidului Comunist, a fost arestat pentru "promovarea terorismului", a anuntat miercuri sotia acestuia, informeaza AFP.O astfel…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a numit luni o opozanta a avortului la conducerea unei comisii insarcinate sa examineze modul in care SUA protejeaza drepturile omului si rolul acestora in politica externa americana, informeaza AFP. Mary Ann Glendon, prefesoara de drept la Harvard si una dintre…

