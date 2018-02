ONU: Vot probabil joi în Consiliul de Securitate asupra unei rezoluţii care cere încetarea focului în Siria Consiliul de Securitate al ONU ar urma sa se pronunte prin vot, probabil joi, asupra unui proiect de rezolutie care cere o incetare a focului timp de 30 de zile in Siria, pentru a permite livrarea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, au informat miercuri diplomati citati de AFP. Suedia si Kuweitul, care au redactat propunerea, au solicitat un vot "cat de rapid posibil", a precizat misiunea diplomatica suedeza, adaugand ca acesta va avea loc probabil joi. Nu se cunoaste inca daca Rusia intentioneaza sa-si foloseasca dreptul de veto pentru a bloca propunerea. Unii diplomati au spus ca asteapta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

