- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron cer Rusiei sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara.

- Administratia de la Washington a initiat deja discutii cu parteneri regionali, inclusiv cu Japonia, Coreea de Sud, Australia si Singapore, despre modalitati de coordonare a operatiunilor pentru a bloca aprovizionarea Coreei de Nord cu materii prime destinate programului balistic si a celui atomic.Nave…

- Consiliul de Securitate al ONU supune la vot, vineri incepand cu ora locala 11:00 (16:00 GMT), un proiect de rezolutie prin care se cere o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, pentru a se permite accesul ajutoarelor umanitare, au anuntat surse diplomatice, citate de AFP si Xinhua. O noua versiune…

- Dupa doar cateva ore, tot dintr-o sursa de la Ramallah, aceeasi agentie a anuntat ca Abbas a fost externat, se simte bine si va reveni in Cisiordania vineri.Mahmoud Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate al ONU, la New York. De atunci, agentia…

- Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU nu au reusit sa ajunga joi la un acord privind impunerea unui armistitiu de 30 de zile in Siria, informeaza AFP. Reuniunea Consiliului a fost convocata de Rusia, dupa mai mult de doua saptamani de negocieri pentru incetarea focului. Anuntul despre impas…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat Statele Unite actioneaza unilateral in Siria, intr-o "maniera periculoasa", subminind integritatea acestei tari, informeaza site-ul cotidianului Hurriyet, citind agentiile de stiri RIA si Tass. De asemenea, Rusia considera drept lipsita de intelepciune…

- Expertii in chestiuni de securitate sunt rareori optimisti, la fel ca si rapoartele lor. Este o afirmatie valabila si pentru noul raport al Conferintei de Securitate de la Munchen. Titlul documentului este "Pana in abis - si inapoi?" si trimite la o noua nesiguranta care se coace. Lumea s-a apropiat…

- Matsegora a facut aceste declaratii presei din New York, miercuri. "Mai multi guvernatori au inceput sa ii deporteze pe muncitori nord-coreeni in vederea implementarii acestei rezolutii", a precizat acesta. El a mai informat ca aceasta masura demonstreaza angajamentul Rusiei privind implementarea…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului in aceste…

- Hamas a preluat puterea in Gaza in 2007 dupa un cvasi-razboi civil cu Fatah, partidul care domina Autoritatea Nationala Palestiniana. Fara acest transfer de putere, 'Gaza risca sa explodeze din nou, intr-o maniera mult mai violenta si sangeroasa ca in trecut', a avertizat Mladenov la conferinta…

- 60.000 de copii din Coreea de Nord ar putea fi afectati de foamete. Un numar estimat de 60.000 de copii ar putea fi afectati de foamete in Coreea de Nord unde sanctiunile internationale exacerbeaza situatia incetinind livrarile de ajutoare, a avertizat marti Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).…

- 'Am constatat cu interes ca presedintele Trump nu a rupt acordul, chiar daca pe de o parte a formulat exigente care aduc uneori cu niste ultimatumuri', a declarat Le Drian la sosirea sa pentru o reuniune a UE la Bruxelles si care se va deplasa in Iran la 5 martie.In 12 ianuarie, presedintele…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni, luni, pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit news.ro“Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat in cursul unei reuniuni a Consiliului pentru neproliferare nucleara ca JCPOA - acronimul englez al acordului semnat in iulie 2015 - reprezinta un succes diplomatic foarte important. "Esecul JPCOA, in special din cauza uneia dintre parti…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat…

- Marea Britanie, Franta, Germania si Uniunea Europeana au lansat joi un apel comun catre Statele Unite pentru mentinerea acordului nuclear cu Iranul, subliniind totodata ca regimul de la Teheran are dreptul de a profita de pe urma ridicarii sanctiunilor asociate acordului.

- Sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, a declarat joi ca acordul nuclear cu Iranul 'functioneaza', in contextul in care presedintele american Donald Trump urmeaza sa decida in curand daca va prelungi sau nu suspendarea sanctiunilor impotriva Teheranului, relateaza AFP si Reuters. …

- Seful diplomatiei iraniene a denuntat drept "o noua gafa" decizia Administratiei presedintelui american Donald Trump de a aduce problema recentelor proteste din Iran în fata Consiliului de Securitate al ONU.

- La New York a avut loc vineri o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU consacrata situatiei din Iran, iar pozitiile prezentate de ambasadorii participanti au relevat divergente intre statele membre permanente ale Consiliului. Intrunirea a urmat unor consultari cu usile inchise, la cererea Rusiei,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Solicitarea SUA privind organizarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU consacrate analizarii situatiei din Iran interfereaza cu suveranitatea acestei tari, a estimat vineri ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, potrivit agentiei de presa Interfax, transmite…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan, transmite AFP. Reuniunea, programata la ora 20,00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile…

- Sute de iranieni stabiliti in Europa au manifestat in capitalele tarile adoptive, in semn de solidaritate cu conationalii lor care protesteaza de sase zile impotriva regimului de la Teheran. Reprezentantii unei asociatii de refugiati kurzi din Germania sustin ca sutele de protestatari arestati…

- Procesul de pace din Orientul Mijlociu a fost unul muribund ani in sir. Solutia cu doua state a fost considerata standardul de aur, acceptat pe plan international, Statele Unite jucand rolul de broker impartial. Declaratia lui Trump, urmata de un veto al SUA in Consiliului de Securitate si de votul…

- Șefii diplomațiilor rusa și americana, Serghei Lavrov și Rex Tillerson, au avut marți, la telefon, o discuție consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanța trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP. „Cele doua parți impartașesc opinia ca programul nord-coreean…

- Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul nuclear si cel balistic al Coreei de Nord, programe pe care Phenianul continua sa le dezvolte in pofida numeroaselor rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan indeamna la sustinerea unei rezolutii cu caracter neconstrangator la Adunarea Generala a ONU privind anularea recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului de catre presedintele american Donald Trump, relateaza The Associated Press. Erdogan a lansat…

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU care cerea retragerea recunoasterii de catre Donald Trump a Ierusalimului drept capitala Israelului a fost sustinuta de toti membrii consiliului mai putin de SUA, care si-a folosit dreptul de veto, scrie The Guardian.Rezolutia initiata de Egipt…

- SUA au folosit luni dreptul de veto impotriva unui proiect de rezolutie al ONU care condamna recunoasterea unilaterala a Ierusalimului de catre Washington drept capitala a Israelului, un text aprobat de catre ceilalti 14 membri ai Consiliului de Securitate, relateaza AFP. Acest vot favorabil formulat…

- Consiliul de Securitate al ONU va vota luni asupra unui proiect de rezolutie ce vizeaza respingerea deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala oficiala a statului Israel, transmite AFP. Egiptul a cerut acest vot, a doua zi dupa difuzarea textului…

- ONU s-a declarat vineri "extrem de ingrijorata de riscurile privind o escaladare violenta" a situației, dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in cadrul careia Statele Unite au aparut…

- În Palestina are loc astazi o greva generala în cadrul careia se vor uni principalele forțe politice locale: mișcarile Fatah și Hamas. Iranul, Iordania, Siria, Arabia Saudita considera ca SUA lezeaza drepturile palestinienilor și încalca rezoluția Consiliului de Securitate al ONU…

- Consiliul va dezbate in prima parte a reuniunii alte subiecte, urmand ca aceasta chestiune a Ierusalimului sa fie discutata ulterior, relateaza Agerpres. Reuniunea a fost ceruta de opt din cele 15 țari care fac parte din Consiliul de Securitate. Este vorba de patru țari europene (Suedia, Franța,…

- "Condamnam anuntul iresponsabil al Administratiei SUA... privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si privind mutarea Ambasadei SUA la Ierusalim", anunta Ministerul turc de Externe."Cerem Administratiei SUA sa reconsidere aceasta decizie eronata care risca sa aiba rezultate…

- Ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-Wha, a declarat miercuri ca regimul de la Phenian si-a dezvoltat capacitatea privind rachetele nucleare intr-un ritm mai rapid decat se astepta, dar nu a reusit inca sa aiba controlul asupra acestei tehnologii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.…

- Statele Unite, Marea Britanie, Franta si alte sase tari au solicitat vineri o reuniune a Consiliului de Securitate cu privire la drepturile omului in Coreea de Nord, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP.Aceasta reuniune ar putea avea loc la 11 decembrie si ar fi a patra discutie anuala…

- Incidentele au avut loc vineri in apropierea satului palestinian Qusra, situat in Cisiordania. Palestinieni au atacat cu pietre turisti si militari israelieni. In contextul violentelor, un colonist israelian a tras focuri de arma, omorandu-l pe un protestatar palestinian. Un israelian…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent in cazul…