- Poluarea a atins niveluri atat de grave, incat s-au detectat particule de carbon negru pana și in placenta femeilor insarcinate! Cercetatorii belgieni care au facut acest studiu afirma ca au fost ingroziți sa descopere ca bebelușii nenascuți sunt expuși direct emisiilor

- O gravida sau un nou-nascut isi pierd viata la fiecare 11 secunde undeva in lume, chiar daca nasterea nu mai reprezinta o cauza de mortalitate la fel de mare ca in urma cu cateva decenii datorita unei mai bune asistente medicale, potrivit noilor date publicate joi de Organizatia Natiunilor Unite (ONU),…

- Una dintre cele mai frecvente probleme de sanatate asociate cu infertilitatea, endometrioza este o afecțiune cronica recidivanta... The post O boala asociata cu infertilitatea face ravagii in randul femeilor. Medicii cauta solutii, la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Vicepreședinta organizației de femei PSD Timiș, Simona Marinescu, a murit sambata, pe Litoral, in urma unui infarct. „O veste care ne-a intristat pe toți. Vicepreședinta Organizației de Femei PSD Timiș a decedat din cauza unui infarct. Azi, intr-o vizita privata i s-a facut rau și nu a mai putut fi…

- STATISTICI… Rata somajului in judetul Vaslui a scazut fata de anul trecut, insa e in continuare foarte de mare fata de media nationala. Astfel, daca in luna mai 2018, rata somajului era de 8,8% (7,1 % in randul femeilor), in luna mai a acestui an, este de 7,5% (6,3% in randul femeilor). Potrivit Agentia…

- Peste 40 000 de oameni au semnat o petitie care poarta numele "Legea Alexandra". Dupa cazul din Caracal oameni cer introducerea pedepsei cu inchisoarea pe viata pentru viol si crima asupra copiilor sau femeilor insarcinata.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS/WTO), luand in considerare prevederile Regulamentului Sanitar International - RSI 2005, prin evaluarea globala, apreciaza ca transmiterea virusului Zika persista, dar, din anul 2018, a fost, in general,…

- Organizația ”Salvați Copiii” atrage atenția asupra numarului mare de copii și tineri care fumeaza inca de pe bancile școlilor. Conform celui mai recent studiu, in Romania, 14,6 la suta dintre copiii ... The post Consumul de tutun in randul copiilor, la cote alarmante appeared first on Renasterea banateana…