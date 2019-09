Stiri pe aceeasi tema

- Un Brexit fara acord le-ar cauza britanicilor pierderi de aproximativ 16 miliarde de dolari (14,6 miliarde de euro) în exporturile catre Uniunea Europeana și multe alte miliarde în exporturile catre celelalte țari, a avertizat marți ONU, potrivit AFP.Într-un studiu elaborat…

- Biroul Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite a reconfirmat miercuri planurile presedintelui Donald Trump de a impune un tarif suplimentar de 5% pentru o lista de importuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari, care urmau sa fie supuse unor tarife de 10%, incepand din 1 septembrie…

- "Confirmam ca exista discutii cu Just Eat privind o oferta finantata exclusiv prin actiuni", a precizat sambata Takeaway.com.in timp ce in comunicatul Just Eat se arata ca: "posibila combinare ar putea fi implementata sub forma unei oferte pentru Just Eat din partea Takeaway.com".Pe…

- Facebook continua sa inregistreze cresteri ale veniturilor si numarului de utilizatori, in pofida faptului ca a primit doua sanctiuni de mai multe milioane de dolari in aceeasi zi si ca are deschise o serie de investigatii de catre reglementatori, a anuntat compania, citata de agentia EFE. Compania,…

- Reteaua de socializare Facebook Inc va plati in SUA o amenda record, de cinci miliarde dolari, pentru inchiderea unei investigatii privind incalcarea dreptului la confidentialitate al utilizatorilor, a anuntat miercuri Comisia Federala pentru Comert (FTC), scrie agerpres.ro.

- Decizia a fost luata in urma investigatiei facute de Comisia Federala pentru Comert din SUA (FTC), care a cercetat modul in care compania Cambridge Analytica, o firma britanica de marketing politic, a accesat datele personale a 87 de milioane de oameni. Intelegerea a fost aprobata de FTC in urma unui…

- Romania a mentinut pe perioada detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene negocierile cu Mercosur, ca prioritate a agendei comerciale a Uniunii Europene, fiind sprijinite politic toate eforturile Comisiei, sustine ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu…

- La doar cateva zile dupa un armistitiu in razboiul comercial cu China, guvernul american a amplificat presiunea asupra Uniunii Europene intr-o disputa veche privind subventiile acordate pentru avioane, avertizand ca va impune tarife pentru bunuri suplimentare in valoare de 4 miliarde de dolari, transmite…