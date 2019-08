ONU: SUA și aliații au ucis mai mulți civili în Afganistan decât celelalte grupuri militante, în prima jumătate a anului 2019 ONU solicita forțelor din Afganistan sa "reduca imediat suferința cumplita cauzata civililor", ultimele date aratând ca SUA și forțele aliate au ucis în Afganistan 717 de civili în prima jumatate a acestui an, scrie DW.



Misiunea de Asistența ONU în Afganistan (UNAMA) a transmis marți ca mai mulți civili au fost uciși de SUA și de forțele aliate decât de talibani sau de alte grupuri militante, în prima jumatate a anului 2019.



În momentul de fața comunitatea internaționala depune eforturi de retragere a forțelor armate din Afganistan,…

Sursa articol: hotnews.ro

