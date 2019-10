Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va pune in aplicare o operatiune militara pregatita de mult timp, pentru crearea unei ”zone sigure” in nordul Siriei, iar fortele americane nu o vor sustine si nu se vor implica in aceasta, a declarat duminica secretarul pentru presa al Casei Albe, transmite Reuters.

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- O delegatie americana a sosit luni in Turcia pentru a lucra la infiintarea unui centru de operatiuni comune cu Ankara vizand instituirea unei 'zone de securitate' in nordul Siriei, transmite AFP. Potrivit Ministerului turc al Apararii, sase responsabili americani au sosit luni la Sanliurfa (sud-est),…

- SUA si Turcia au decis sa infiinteze un ''centru de operatiuni comune'', pe fondul tensiunilor in crestere intre fortele turce si cele kurde in nordul Siriei, a anuntat miercuri Ankara, transmite AFP potrivit Agerpres. Cele doua parti au cazut de acord sa ''ia in cel mai scurt timp primele masuri…

