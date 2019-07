ONU speră că Ucraina va adopta o lege privind protecţia minorităţilor naţionale Adjuncta secretarului general al ONU, Rosemary A. DiCarlo, a declarat marti seara in cursul reuniunii Consiliului de Securitate convocate de Rusia in contextul intrarii in vigoare in aceeasi zi a legii privind utilizarea obligatorie a limbii ucrainene, ca desi legea lingvistica in Ucraina a fost modificata in mod substantial intre prima si a doua lectura, iar majoritatea normelor controversate au fost eliminate, aceasta lege continua sa suscite preocuparea ONU, informeaza agentia de presa ucraineana (oficiala) Ukrinform in pagina sa electronica. In special, Natiunile Unite spera ca Ucraina va… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

