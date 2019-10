Stiri pe aceeasi tema

- ​Președintele Klaus Iohannis, soția sa Carmen și liderul liberalilor Ludovic Orban au mers la pas prin Iași, spre Adunarea Regionala a filialelor PNL din Nord-Est. Șeful statului a ascultat doleanțele ieșenilor, discutând, de exemplu, cu reprezentanții asociațiilor care au reclamat faptul ca Guvernul…

- Un anunt ce a surprins lumea politica din Orientul Mijlociu: rebelii houthis din Yemen propun o «inițiativa de pace» in cadrul careia se angajeaza sa inceteze atacurile impotriva Arabiei Saudite, din dorința de a pune capat celor cinci ani de razboi ce au devastat țara și au provocat cea mai grava catastrofa…

- Seful-adjunct al Sectiei securitate publica a Inspectoratului de Politie Cahul a fost retinut aseara de ofiterii DGT Sud a CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de trafic de influenta. Acesta este banuit ca ar fi pretins de la un barbat 700 de euro, iar ulterior inca 2.

- Atacul a avut loc in sud-vestul Yemenului, in provincia Dhamar, la sud de capitala Sanaa. Martorii afirma ca ar fi fost lansate nu mai putin de rachete, dezastrul provocat fiind unul de nedescris. Atacul de duminica este cel mai sangeros cu care s-a confruntat Yemenul in acest an, relateaza…

- Criza din regiunile Jammu și Kashmir trebuie rezolvata de India și Pakistan în mod bilateral, a declarat vineri reprezentantul permanent adjunct al Rusiei la ONU, Dmitry Polyansky, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Tass. "Suntem în favoarea rezolvarii crizei în…

- Seful adjunct al Misiunii permanente a Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, a comparat mintea americanilor cu cea a femeilor in declaratii facute joi seara pentru presa, afirmand ca ”uneori” aceasta este ”foarte misterioasa”, transmite EFE, preluata de Agerpres. ”La fel ca mintea femeilor, mintea americanilor…

- Șeful ALDE Calin Popescu Tariceanu a spus miercuri, dupa ce a fost validat candidat la prezidentiale, ca partidul pe care il conduce este nemultumit de functionarea coalitiei de guvernare.„Varujan Vosganian e unul din cei nemultumiti de modul in care decurg raporturile in coalitie. Sunt foarte…

- Un petrolier considerat "bomba plutitoare", abandonat în larg în regiunea Yemenului, are potențialul de a produce un dezastru de mediu, potrivit specialiștilor, scrie The Guardian.Un produs secundar al conflictului dintre guvern și houthi, tancul care conține 1 milion de…